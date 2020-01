Roger Federer tiendra sa place contre Djokovic

C'est confirmé! Après de longues heures d'attentes, jeudi après-midi à Melbourne, la bonne nouvelle est tombée peu après 16h. Roger Federer tiendra bien sa place tout à l'heure en demi-finale de l'Open d'Australie face à Novak Djokovic. C'est Tennis Australia - donc l'organisateur - qui l'a confirmé à Channel Nine, le diffuseur officiel. Il s'agit évidemment d'un immense soulagement, de Melbourne jusqu'à Bottmingen. Car le Bâlois avait annulé son échauffement public (15 minutes) initialement prévu à 16h30, ce qui a alimenté les rumeurs de forfait. Il n'en sera rien. Le choc aura bien lieu.

Australia's Channel 9 reporting that Tennis Australia has confirmed that Federer does intend to play tonight against Novak Djokovic https://t.co/snhjuKmDjB