Serena Williams promet un retour «incroyable»

Lauréate de la première levée du Grand Chelem en janvier alors qu'elle était juste enceinte, l'Américaine de 35 ans a dévoilé son «plan incroyable» pour Melbourne dans une longue interview au magazine Vogue. «Je veux juste tout donner. Ce sera, disons, trois mois après que j'aurai mis au monde (mon enfant)», a-t-elle déclaré, tout en assurant avoir gardé un oeil attentif sur le tennis féminin durant sa grossesse.

"I used to think I’d want to retire when I have kids, but no. I’m definitely coming back," says @SerenaWilliams. https://t.co/uS9z5L1zIL