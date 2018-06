Sharapova écrase Karolina Pliskova 6-2 6-1

Maria Sharapova (no 28) a fait forte impression dans le choc du 3e tour du tableau féminin à Roland-Garros. La Russe s'est imposée 6-2 6-1 devant une Karolina Pliskova (no 6) dépassée.

Two-time champion @MariaSharapova moves into the R16 with a 6-2 6-1 in 59 minutes over Karolina Pliskova.



Improves to 12-1 in the 3R here in Paris.#RG18 pic.twitter.com/NNsRcmfH1A