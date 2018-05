Sharapova et Serena Williams à la recherche du temps perdu

La ruche parisienne est en pleine agitation. Dans son format micro­scopique, si on le compare aux trois autres tournois du Grand Chelem, Roland-Garros est un bourdonnement permanent en première semaine. Encore plus lorsque la pluie vient par moments doucher la fête et que les spectateurs s’entassent sous les travées pour s’abriter, comme ce fut le cas mardi. Entre deux ondées et autant d’interruptions, deux reines ont toutefois dû s’extirper des nuages pour retrouver l’ocre de la Porte d’Auteuil après plusieurs mois d’absence: Serena Williams d’un côté et Maria Sharapova de l’autre.

Sur tous les arrêts de bus

L’une avait fait l’impasse sur la dernière édition pour cause de «congé mat», l’autre, raquette prise dans les mailles du dopage puis dans les abysses du classement WTA, fut interdite de stade en 2016 et 2017. Et chacune a vécu à sa manière ses retrouvailles avec le public français; les vivats pour l’Américaine, qui a retiré son casque pour mieux les entendre en pénétrant sur le court, et une grosse poignée de sifflets pour la Russe, qui semble ne plus pouvoir fouler la terre battue sans que certains croient déceler dans ses traces un soupçon de Meldonium. Reste qu’au final, toutes deux ont passé le «cut», mais aucune n’a franchement rassuré.

Serena Williams a toutefois quelques circonstances atténuantes, son accouchement lui ayant notamment valu les pires tourments – césarienne, puis caillots de sang dans les poumons. Celle qui, selon son coach Patrick Mouratoglou, ne devait revenir sur le circuit que le jour où elle pourrait prétendre gagner un tournoi, n’a pas la mine d’une future vainqueur. Certes, elle s’est sortie du piège Kristyna Pliskova (7-6, 6-4), mais dans sa tenue façon pompier de Paris, elle n’a pas mis le feu au Central. Lourde sur ses appuis et en difficulté pour lire le service de la Tchèque, elle s’est retrouvée plusieurs fois dans les cordes avant de s’en sortir en bonne partie grâce à la puissance de ses frappes. «Je ne sais pas combien d’aces je me suis pris, mais l’important est d’avoir pu gagner», relativisait celle dont le visage est affiché sur tous les arrêts de bus de la Porte d’Auteuil sous le slogan «The Queen is back». «J’ai souffert pour trouver mon rythme, je sais que je peux m’améliorer dans tous les compartiments, mais je suis heureuse de ce que j’ai montré après deux ans sans jouer sur cette surface. Avant toute chose, je veux savourer cette victoire.»

Paris reconquis?

Pas question, donc, de se projeter. Maria Sharapova ne le fait pas davantage. Et pour cause, la dame de Sibérie a réellement frisé le code devant la Néerlandaise Richèl Hogenkamp. Malgré une entame de match parfaite, elle s’est retrouvée dos au mur, breakée dans la troisième manche, et n’a dû son salut qu’à la nervosité de son opposante, qui a perdu pied dès le moment où elle s’est vue en tombeuse d’une ancienne No 1 WTA. «Je suis fière de moi, fière de ne jamais avoir baissé les bras, a confié la Russe. Je n’ai jamais paniqué car j’ai une grande confiance en mon tennis. J’ai toujours été une battante et je suis revenue ici avec l’objectif de me constituer d’autres bons souvenirs après mes titres de 2012 et 2014.»

À l’époque, elle était adulée par le public français. Elle l’était beaucoup moins mardi matin, mais en dépit des huées qui ont suivi son entrée sur le court Suzanne-Lenglen, elle pourrait finir par le redevenir. Son «J’adore Paris» ne lui a-t-il pas déjà permis de retourner quelques vestes? Mardi soir, la ruche de la Porte d’Auteuil était bien plus révérencieuse envers elle que dix heures auparavant.

À la recherche du temps perdu, Maria Sharapova et Serena Williams ont au moins déjà gagné un match. Mais en secret, elles aspirent à pouvoir remporter encore plus gros, ces prochains jours.

(24 heures)