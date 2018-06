Simona Halep remporte Roland-Garros

«Je rêvais de ce moment»

Simona Halep (ROM/lauréate de Roland-Garros): «Dans les derniers jeux, je ne pouvais plus respirer, j'ai juste essayé de ne pas répéter ce qui s'était passé l'année dernière (elle s'était inclinée après avoir compté un set et un break d'avance, ndlr).



C'est incroyable, je n'arrive pas à y croire, je rêvais de ce moment depuis que j'ai commencé le tennis. Quand j'ai été menée d'un set et d'un break, je me suis dit qu'il fallait que je me relaxe et que je profite du match.»