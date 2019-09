Stan Wawrinka déclare forfait à Tokyo

Le tennisman vaudois Stan Wawrinka (ATP 21) a déclaré forfait pour le tournoi ATP 500 de Tokyo, qui a lieu la semaine prochaine. Vainqueur du tournoi japonais en 2015, Wawrinka n'a plus joué depuis sa défaite en quart de finale de l'US Open face à Daniiil Medvedev.

Annoncé blessé par les organisateurs du tournoi, Wawrinka avait déjà déclaré forfait pour le tournoi St-Pétersbourg. Certains médias russes avaient alors évoqué une blessure à une jambe. Cette fois, la nature de la blessure du Vaudois n'a pas été précisée.

??????????????? ?????????????????????????????????????2019?????????????? Milos Raonic and Stan Wawrinka withdraw due to injury. #rakutenopen #rakutenopen2019 #?????? #???

Stan Wawrinka a par contre annoncé sa participation au tournoi ATP 250 d'Anvers, du 14 au 20 octobre, soit la semaine précédant les Swiss Indoors de Bâle.

Si Wawrinka est forfait, le Serbe Novak Djokovic va bel et bien effectuer son retour à la compétition à Tokyo. Le No 1 mondial a atterri ce vendredi dans la capitale japonaise.

The World No. 1 has touched down in Tokyo ????????@DjokerNole | @rakutenopen pic.twitter.com/PFO8niXIz8