Stan Wawrinka pose un lapin à Roger Federer

Avant de s'affronter mercredi soir en 16es de finale du Masters 1000 de Cincinnati, Stan Wawrinka et Andrey Rublev n’avaient croisé leurs raquettes qu’à une seule reprise. C’était en janvier 2016, au stade des 8es de finale du tournoi de Chennai, un ATP-250 disputé en Inde. Et le Suisse avait laminé le jeune Russe – il avait 18 ans à l’époque – 6-3 6-2.

Mais depuis, Rublev a pris de la bouteille, du galon, de la «consistance», même s’il est retombé à la 70e place mondiale, lui qui a flirté avec le Top-30 en février 2019. Preuve de sa crédibilité: sa probante victoire, 24 heures plus tôt dans l’Ohio, face au Géorgien Nikolos Basilashvili, tout de même matricule 17 à l’ATP.

Le Russe a confirmé, si besoin était, toute l’étendue de son potentiel en écartant à Cincinnati un Stan Wawrinka des «mauvais jours», battu 4-6 4-6. Deux breaks, un par set, ont suffi à sceller le sort de «Stan The Man».

Andrey the GIANT! ????@AndreyRublev97 knocks off Stan Wawrinka 6-4 6-4 to book his first trip to the third round at #CincyTennis pic.twitter.com/7PQFnXROsO