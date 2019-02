Stan Wawrinka retrouve du niveau

Mardi à l’occasion du deuxième tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam, Stan Wawrinka (ATP 68) a retrouvé sur son chemin Milos Raonic (ATP 14). Le Canadien l’avait battu en quatre sets en janvier à l’Open d’Australie. Il tient désormais sa revanche, avec une victoire probante en deux sets 6-4 7-6 (7/4). Le Vaudois a réussi à prendre le service de son adversaire dès le troisième jeu de la première manche. Sur sol australien, il n’y était pas parvenu en plus de quatre heures de jeu.

Douze points de suite

Tout au long de la rencontre, Stan Wawrinka a dicté son rythme et a tenu à faire jouer Milos Raonic. Emmené dans des schémas tactiques qu’il n’apprécie pas forcément, le Nord-Américain n’a jamais réussi à s’organiser. Au fil des points, il s’est mis à commettre de plus en plus de fautes directes. Et dans le même temps, Stan The Man n’a rien lâché sur son service: en début de deuxième set, il s’est même permis le luxe d’aligner douze points de suite sur sa mise en jeu. Tout en décontraction suite au gain du premier set, le Suisse a produit un excellent tennis qui l’a logiquement conduit à remporter le tie-break (7-4) de la deuxième manche.

En quarts de finale, Stan Wawrinka affrontera le vainqueur de la confrontation entre Tomas Berdych (ATP 59) et Denis Shapovalov (ATP 25). (nxp)