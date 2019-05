Stan Wawrinka retrouvera Rafael Nadal à Madrid

Stan Wawrinka s’est qualifié jeudi après-midi pour les quarts de finale du Masters 1000 de Madrid, disputé sur terre battue et doté de 7,3 millions d’euros.

Le Vaudois de 34 ans (ATP 34) a battu le Japonais Kei Nishikori (29 ans), tête de série numéro 6 du tableau, en deux manches, 6-3 7-6 (3). Une véritable performance, même si «Stan the Man» menait déjà 6-4 dans ses confrontations directes avec l'actuel septième joueur mondial.

Auteur de 9 aces sur l'ensemble du match, contre une seule double-faute, Stan Wawrinka a en fait converti l'unique balle de break de la rencontre, dans un premier set plus serré que le score - 6-3 - ne le laisse supposer.

Dans la deuxième manche, au cours de laquelle les serveurs ont «assumé», le Lausannois a toujours fait la course derrière. Il a eu du mérite de conserver sa mise en jeu et de se détacher dans un tie-break rondement mené.

17-3 en faveur de l'Espagnol

Vainqueur tour à tour du Français Pierre-Hugues Herbert puis de l'Argentin Guido Pella, et maintenant donc de Nishikori, le Suisse n'a toujours pas égaré le moindre set sur la terre ocre madrilène. Sa montée en puissance - est-il besoin de rappeler qu'il a été longtemps blessé - autorise les espoirs les plus fous non seulement pour le dénouement de ce Masters 1000, mais aussi pour la suite de sa campagne sur terre.

Depuis jeudi soir 21h45, Stan Wawrinka - victorieux dans l’après-midi du Japonais Kei Nishikori - connaît son adversaire des quarts de finale du Masters 1000 de Madrid. Il s’agit, sans surprise, de Rafael Nadal. En session nocturne, l’Espagnol a facilement battu le Floridien Frances Tiafoe (ATP 37/21 ans) 6-3 6-4.

Le «head to head» (confrontations directes) entre Wawrinka et Nadal parle nettement en faveur du terrien majorquin, qui mène 17 victoires à 3 et qui reste sur quatre succès de rang face au Vaudois. Le dernier duel remonte au 10 août 2018 au Masters 1000 de Toronto, sur surface dure. Le numéro 2 mondial l’avait emporté 7-5 7-6(4). (nxp)