Stefanos Tsitsipas «roi» des jeunes

Mode d'emploi

Le tournoi Next Gen se dispute selon un format original, différent de celui pratiqué habituellement sur le circuit. Le match se dispute ainsi en trois sets de quatre jeux gagnants, avec un tie-break à sept points à 3-3. Le coaching est autorisé et il n'existe pas de juges de ligne, remplacés par le hawk-eye, et le let n'existe pas non plus. Autres originalités: les joueurs disposent de 25 secondes pour servir et les spectateurs peuvent se déplacer librement pendant les échanges.