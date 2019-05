Thiem cale face à Djokovic

Si Dominic Thiem avait été aussi généreux vendredi, Roger Federer serait sans doute encore à la Caja Magica. Impressionnant face à «RF», l’Autrichien n’a pas réussi à enchaîner une deuxième performance de choix en vingt-quatre heures. Malgré deux breaks rapides dans chaque set (3-1 et 4-2), «Domi» a fini par subir la loi d’un Novak Djokovic impressionnant de maîtrise émotionnelle. Bousculé d’emblée par la puissance de Thiem, pénalisé à deux reprises pour dépassement de temps au service, le Serbe aurait pu imploser. Il sembla même un peu entamé physiquement au cœur de la première manche lorsque les échanges se durcissaient. Mais le No 1 mondial a trop d’expérience pour se laisser piéger. Petit à petit, à l’aide de son retour et de sa patience, «Nole» a grignoté du terrain pour pousser l’Autrichien à la faute. Après sa (relative) déception de Monte-Carlo – défaite contre Medvedev –, Novak Djokovic tient ici sa première victoire de référence de la saison sur terre battue. Elle arrive pile au bon moment. Et même si Dominic Thiem l’a un peu aidé lors des deux tie-breaks (doubles fautes, mauvais choix), le No 1 mondial a retrouvé samedi cette faculté à serrer le jeu dans les moments clés qui lui a permis de remporter les trois derniers Grands Chelems. Nadal ou Tsitsipas sont prévenus : le patron est sur les rails. (nxp)