Timea Bacsinszky chute d'entrée à Miami

Timea Bacsinszky (WTA 48) devra encore patienter avant de décrocher son premier succès de l'année en simple.

La Vaudoise s'est inclinée 6-2 2-6 6-4 devant la Russe Ekaterina Makarova (WTA 36) au 1er tour à Miami. Elle dispute simplement son troisième tournoi depuis son retour de blessure, amorcé en février à St-Petersbourg.

Sacrée en double en Russie au côté de la «revenante» Vera Zvonareva, elle a en revanche été battue d'entrée en simple tant dans la cité des Tsars qu'à Indian Wells et à Miami. Son dernier succès en simple remonte au 2e tour de Wimbledon l'été dernier.

Il ne lui a pourtant pas manqué grand-chose pour décrocher sa cinquième victoire en six duels face à l'ex-no 8 mondial Ekaterina Makarova. A la peine dans un premier set où elle a perdu trois fois son service face à la gauchère russe, Timea Bacsinszky a trouvé les ressources pour revenir à une manche partout, comme à Indian Wells face à Wang Qiang.

Contrairement à ce qui s'était produit deux semaines plus tôt en Californie (défaite 6-0 4-6 6-2 devant la Chinoise), la Vaudoise n'a pas lâché prise dans le set décisif. Elle a rapidement compté un break de retard, mais a refait surface en gagnant trois jeux d'affilée pour mener 4-3. Mais la double demi-finaliste de Roland-Garros (2015, 2017) a concédé un nouveau break au plus mauvais moment, à 4-4. Ekaterina Makarova a ensuite pu conclure sur son service, non sans avoir effacé une balle de 5-5. (ats/nxp)