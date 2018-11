Timea Bacsinszky encore victime d'insultes

Timea Bacsinszky a une nouvelle fois été la cible d'insultes en rapport à ses résultats. La Vaudoise (29 ans) a publié sur son compte Twitter une série de captures d'écran de messages violents qu'elle a reçus. Visiblement de la part de parieurs remontés contre elle.

Name the shame ????!

I don’t even have pity for you guys, you’re the ones clicking and betting, you can only blame yourself!

Have a good one ????! Ps; none of the bad messages are making me weak ???? & forever ! pic.twitter.com/BBHyMAMHxR