Timea Bacsinszky n’a pas l’intention d’arrêter

De revers timorés en vilains coups droits slicés, Timea Bacsinszky a montré des signaux de détresse caractéristiques, ceux qu’elle envoie habituellement lorsque sa tête ne répond plus. «Il faut appeler un chat, un chat: ce n’était pas bon», a-t-elle reconnu spontanément, les yeux rougis. «Le timing, surtout, est un problème. Je n’en ai aucun. Et les frappes ne sortent pas de la raquette. Je manque d’entraînement, de matches, de tout. Je n’ai pas d’excuses.»

La perte du premier set a achevé de la fragiliser. «Dans le même temps, mon adversaire s’est complètement relâchée. Je suis en recherche de rythme et il n’y en a plus eu. C’était fini pour moi. Que dire d’autre? J’ai fait avec les moyens du moment. J’ai conscience d’être très loin du niveau que je souhaite atteindre. Après le tournoi de Lausanne, je me suis blessée à une cuisse et je n’ai eu que trois semaines de préparation pour l’US Open. C’est comme ça depuis deux ans et mon opération à une main: je n’arrive plus à enchainer trois matches d’affilée. Alors que j’en aurais tant besoin.»

Durant l’été, Timea Bacsinszky a encore fêté ses trente ans et vécu plusieurs bouleversements personnels. Les interviews qu’elle accorde évoquent davantage un parcours de vie qu’un plan de carrière, comme si le tennis en était peu à peu exclu. Elle dément: «C’est vrai que durant ces huit derniers mois, mon esprit a beaucoup vagabondé. Mais je veux continuer. Je le veux clairement. Je n’ai pas fini d’écrire l’histoire.»