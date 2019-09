«Timi» part en vacances plus tôt que prévu

Un cinglant 6-0 6-0: cela restera le score de la dernière rencontre disputée en simple par Timea Bacsinszky (WTA 99) cette année. Le 17 septembre à Séoul, la Vaudoise de 30 ans avait été laminée par une invitée, l'Américaine Kristie Ahn, sa sixième élimination de suite au 1er tour d'un tournoi. Le lendemain, elle s'inclinait en double avec Ingrid Neel.

Au terme d'une année 2019 cauchemardesque sportivement parlant, la double demi-finaliste de Roland-Garros en 2015 et 2017 a décidé de partir en vacances plus tôt que prévu à Palawan, une île des Philippines. Elle l'a annoncé sur le réseau social instagram. «Salut tout le monde! J'ai décidé d'écourter ma saison 2019. Mon corps a besoin de se ressourcer plus que je ne le pensais. Ça a été une année difficile, mais je suis reconnaissante envers mon équipe, mes sponsors et bien sûr mes fans (...)»

Après un moins de janvier encourageant - un quart de finale à Sydney et une défaite au 3e tour de l'Open d'Australie contre Garbine Muguruza, «Timi» n'a pas connu les résultats escomptés. Cap sur l'année prochaine. «Je vais couper pendant deux semaines à partir de maintenant avant de revenir à la maison afin de préparer 2020.»