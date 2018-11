Roger Federer a battu dimanche soir le record du monde des arrivées en salle de presse. Le Bâlois avait serré la main de Kei Nishikori depuis moins de deux minutes qu’il débarquait en salle de presse, le visage fermé et transpirant. «On a eu du mal tous les deux au premier set. C’était l’un de ces premiers tours… J’ai eu mes chances mais je ne les ai pas saisies. Et puis je n’ai pas su conserver mon break d’entrée au second set. J’ai l’impression que tout s’est joué en dix minutes.»

Voilà la lecture livrée à chaud par l’homme aux vingt titres du Grand Chelem. Sur le fond, il a raison. Sans un coup de défense miraculeux à 5-6 15-30, le Japonais aurait très bien pu se retrouver mené une manche à zéro. Mais cette réalité n’enlève rien au constat sur la forme: très inquiétante. «Je n’ai pas gagné un set d’entraînement de la semaine», avait plaisanté Roger Federer vendredi lors du gala officiel. Difficile de ne pas repenser à cette phrase en voyant la manière dont il a lutté avec son timing dimanche soir.

«On doit tous s'ajuster»

«Le truc, c’est que la surface est clairement plus lente que celle des trois derniers tournois que j’ai disputés (Shanghai, Bâle, Bercy). Du coup, on doit tous s’ajuster. Moi le premier. Je ne me sens pas si mal; mais c’est vrai que je me suis entraîné un peu partout, au Queen’s, sur les courts extérieurs ici, sur le central. Et tous ces terrains ne proposent pas des conditions exactement identiques. Cela dit, tout à l’heure à l’échauffement, je me sentais très bien. Et au deuxième set, je trouve que le niveau est monté.»

Réputé pour sa faculté à extraire le positif en toutes circonstances, Roger Federer devra forcer encore un peu cette qualité au moment du débriefing. Car ses hésitations en retour, sa nervosité (il a écopé d’un avertissement pour une balle envoyée au troisième étage de l’02) et les variations dans sa qualité de frappe sont autant de signaux qui inquiètent. Mardi déjà, le Bâlois devra battre Dominic Thiem pour conserver son destin entre ses mains. «Je n’ai pas encore eu le temps de penser au deuxième match, concédait-il logiquement. Mais une chose est certaine, pour avoir une chance, je devrais mieux jouer au tennis.» Tous les spectateurs de l’O2 Arena étaient arrivés à la même conclusion. (nxp)