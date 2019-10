Tsitsipas va défier Federer en demi-finale du tournoi de Bâle

Sur la route du «Stängeli», Roger Federer va devoir passer la deuxième vitesse, samedi après-midi en demi-finale. Il retrouvera en effet l’autre «Top 10» rescapé de ces Swiss Indoors, Stefanos Tsitsipas, pour une demi-finale qui risque d’électriser le public de Saint-Jacques.

Totalement relancé depuis la Laver Cup, le Grec s’est imposé à l’énergie et presque à l’expérience, vendredi soir, face à un Filip Krajinovic (ATP 46) toujours aussi à l’aise en salle (3-6, 6-4, 6-4). Sa balle très travaillée ne fait peut-être pas aussi mal sur la surface rapide du «Joggeli» mais la dimension physique que Stefanos Tsitsipas impose à l’échange finit souvent par étouffer son adversaire.

Vainqueur en piochant contre Ramos-Vinolas puis en trois manches face à Berankis puis Krajinovic, le récent demi-finaliste de Shanghai ne déroule pas forcément son meilleur tennis à Bâle. De plus, il va débarquer sur le court samedi après-midi avec 48h de repos en moins et 3h30 d’effort en plus par rapport à Roger Federer.

Le Bâlois devra toutefois se méfier d’un joueur qui sait élever son niveau dans les grandes occasions. Les deux hommes se sont affrontés deux fois en 2019: Tsitsipas l’avait emporté en Australie avant que «le Maître» n’égalise sur la route de son 100e titre à Dubaï.