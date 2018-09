US Open: Djokovic se qualifie pour la finale

L'ex-N.1 mondial Novak Djokovic a rejoint le N.3 Juan Martin Del Potro en finale de l'US Open en écartant le Japonais Kei Nishikori (19e) en trois sets (6-3, 6-4, 6-2) en moins de 2h30, vendredi à New York. Le Serbe de 31 ans, sacré il y a moins de deux mois à Wimbledon, tentera de remporter son quatorzième trophée en Grand Chelem dimanche, son troisième à Flushing Meadows, après 2011 et 2015.

WHAT. A. FINISH.@djokernole reaches his 8th final in Flushing Meadows (23rd overall) after defeating Nishikori 6-3, 6-4, 6-2!#USOpen pic.twitter.com/vXIUeiPqD4 — US Open Tennis (@usopen) 8 septembre 2018

Dans la première demi-finale, Del Potro avait bénéficié de l'abandon du N.1 mondial et vainqueur sortant, Rafael Nadal, blessé au genou droit, alors qu'il menait deux manches à zéro (7-6 (7/3), 6-2) après deux heures de match.

Plongé dans un bain de jouvence depuis son sacre à Wimbledon mi-juillet, venu refermer deux ans de vicissitudes, entre coude douloureux, opéré en début d'année, et tête en vrac, Djokovic n'est plus qu'à un match de donner encore une autre dimension à sa spectaculaire renaissance. Entre-temps, il est aussi devenu le premier joueur à détenir la collection complète des trophées en Masters 1000 grâce à son titre à Cincinnati.

S'il s'impose dimanche, il égalera l'Américain Pete Sampras au nombre de titres en Grand Chelem et reviendra à six longueurs de Roger Federer, détenteur du record avec vingt couronnes. Et il se réinstallera sur le podium mondial, au troisième rang, alors qu'il avait entamé la saison hors du top 10, et avait même glissé hors du top 20 pour la première fois depuis douze ans fin mai.

23e finale de Grand Chelem

Si Del Potro jouera sa deuxième finale majeure, neuf ans après, «Djoko» disputera lui sa 23e au total, sa huitième rien qu'à l'US Open. A New York, seuls Ivan Lendl et Pete Sampras ont fait aussi bien. Débarrassé de la chaleur et de l'humidité étouffante qui l'avaient fait souffrir depuis le début de la quinzaine new-yorkaise, l'ex-N.1 mondial n'a jamais été en danger contre Nishikori.

Il a breaké le Japonais une fois dans chacun des deux premiers sets, puis deux fois dans le troisième, sans jamais concéder son service. «J'ai joué avec la bonne concentration et beaucoup d'intensité d'entrée. J'ai vraiment, vraiment bien joué aujourd'hui (vendredi)», s'est félicité Djokovic.

"We've played 18 times. I have tremendous respect for him as a person and a player."@DjokerNole's thoughts on @delpotrojuan #USOpen pic.twitter.com/ytvBJfdvVv — US Open Tennis (@usopen) 8 septembre 2018

