Une deuxième victoire pour «Benderer»

Belinda Bencic a dû faire preuve du plus grand sérieux pour battre Anastasia Pavlyuchenkova (6-1 3-6 6-3) et ainsi offrir à la Suisse le deuxième point - celui de la victoire - face à la Russie dans ce deuxième match de la Hopman Cup à Perth (AUS).

Ce succès, bien qu'acquis dans un tournoi d'exhibition, vaut de l'or pour une Bencic qui, retombée au-delà de la 300e place mondiale l'été dernier, s'échine à retrouver les sommets (elle est 74e à la WTA actuallement). Or Pavlyuchenkova (WTA 15) est tout sauf une adversaire facile à jouer et le duel a été très disputé.

La Saint-Galloise a tout d'abord profité de la mise en route difficile de la Russe pour faire parler sa puissance et remporter le premier set. Mais Pavlyuchenkova a peu à peu haussé son niveau et a fini par totalement dominer la Suissesse dans la deuxième manche.

Bencic s'est alors appuyée sur sa première balle pour reprendre l'avantage et ne plus le lâcher. Le double mixte, qui comptera «pour beurre», sera disputé dans la foulée de cette partie.

La Suisse, qui avait battu le Japon 3-0 en entrée de tournoi, affrontera encore les Etats-Unis jeudi pour son dernier match dans ce groupe B. La première équipe du classement affrontera en finale le vainqueur du groupe A composé de l'Australie, du Canada, de l'Allemagne et de la Belgique.

Un premier test pour Federer

Un peu moins «facile» que lors de sa rentrée face au Japonais Yuichi Sugita, Roger Federer a quand même su enchaîner à Perth (AUS). Mais le Bâlois a dû calmer les ardeurs 6-3 7-6 (10/8) du prometteur russe Karen Khachanov en ouverture du deuxième match de la Suisse à la Hopman Cup.

Pris à la gorge par un Khachanov (21 ans) aussi talentueux qu'ambitieux, Federer a eu besoin de quelques jeux pour rétablir la hiérarchie sur le court. Une fois qu'il a passé l'épaule, le no 2 mondial a cherché à évoluer plus en relâchement face au matricule 45 à l'ATP, pas toujours avec succès. La faute, surtout, à un adversaire très doué qui incarne, dit-on, l'avenir du tennis. Le match a été spectaculaire et d'un bon niveau.

L'essentiel pour le Maître à Perth reste toutefois de tester l'ensemble de ses coups et, aussi, de s'amuser sur le terrain et avec un public australien qui n'a décidément d'yeux que pour lui. Néanmoins, même si la décontraction ambiante impose une retenue certaine au moment de tirer des enseignements, nul doute que Federer n'est pas vraiment satisfait de sa prestation en retour de service.

Belinda Bencic cherchera dans la foulée à apporter à la Suisse un deuxième point décisif face à Anastasia Pavlyuchenkova. La rencontre sera conclue par un double mixte. La Suisse, qui avait battu le Japon 3-0 en entrée de tournoi, affrontera ensuite les Etats-Unis jeudi, dans la «finale» pour la première place de ce groupe B.

(ats/nxp)