Une promenade de santé pour Roger Federer

Roger Federer n’a pas eu à se mettre minable pour franchir le 1er tour de Wimbledon, ce lundi après-midi. Très attendu à Londres en sa qualité de tenant du titre et d’idole des lieux, le Bâlois a littéralement «déroulé» pour se défaire d’un Dusan Lajovic (ATP 58) breaké d’entrée dans chaque manche et dépassé dans tous les secteurs de jeu (6-1 6-3 6-4).

S’il a fait l’événement en se présentant sur le terrain dans une tenue de la marque Uniqlo, qui met ainsi fin à plus de vingt années de partenariat avec Nike, le No 2 mondial a très vite fermé la porte à la possibilité de le voir céder sa couronne dès ce lundi. Très en jambes et impeccable en coup droit, il a fait étalage de toute sa panoplie sous les yeux du Serbe, dégoûté par l’aisance de son opposant. Les trente-cinq coups gagnants signés par l’homme aux vingt titres du Grand Chelem disent beaucoup de la propreté de sa performance, idéale pour lancer sa quinzaine sur de bons rails.

Jamais inquiété sur sa mise en jeu, car très à l’aise derrière sa première balle, Federer a eu l’occasion de se tester en tentant des choses et en régalant les spectateurs de quelques amorties toujours délicieuses. Le public de Church Road en a par moments pris plein les mirettes, pendant que Lajovic secouait la tête de dépit et d’impuissance.

Au prochain tour, le Bâlois affrontera le vainqueur du match opposant Lukas Lacko à Benjamin Bonzi, deux adversaires qui ne devraient pas davantage l’effrayer que Lajovic. Encore moins s’il se montre mercredi aussi aérien que tout à l’heure. (nxp)