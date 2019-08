Viktorija Golubic n'a pas pesé lourd

Dans la quiétude du court no 13 à Flushing Meadows, Viktorija Golubic n'a pas déjoué les pronostics lundi au 1er tour de l'US Open. La Zurichoise, qui avait hérité de Shuai Zhang suite au forfait de la finaliste de Roland-Garros Marketa Vondrousova, s'est inclinée 6-2 6-1 contre la Chinoise de 30 ans, qui restait sur son meilleur résultat en carrière en Grand Chelem en juillet, sur le gazon londonien (ndlr: un quart de finale).

Viktorija Golubic avait gagné son seul duel jusqu'ici face à son adversaire du jour (à Wimbledon en 2017). Elle a d'ailleurs ravi le service de Shuai Zhang sur le tout premier jeu. Et puis c'est tout. Sur le suivant, la Chinoise était déjà revenue au tableau d'affichage. Le second break de Zhang est intervenu au sixième jeu (4-2) et au huitième, la Suissesse de 26 ans a offert la première manche à son adversaire sur une double faute .

Trop imprécise sur sa première balle de service - 49% de réussite sur la partie, Viktorija Golubic a subi de plein fouet dans la deuxième manche l’agressivité en retour de Shuai Zhang, qui ne s'est pas privée d'utiliser dans l'échange son revers croisé à deux mains pour sans cesse repousser la Zurichoise en fond de court. Le pensum de Viktorija Golubic s'est terminé avant la tombée de la nuit à New York, après 1h05' de jeu.