Violent retour sur terre pour Jelena Ostapenko

Évidemment qu’en pénétrant dimanche en fin d’après-midi sur le court Philippe-Chatrier à Roland-Garros, Jelena Ostapenko s’est retrouvée saisie par l’émotion. Pour avoir été prévenue par ses devancières, la Lettone savait bien que les choses pourraient se passer ainsi, que des tressaillements l’étreindraient, mais il n’est jamais aisé de faire face et de garder sa dignité lorsque le sentiment dont on vous a tant parlé devient réalité. Alors, pour tenter de chasser le soupçon de nervosité qui s’est mis à peser sur ses épaules, la jeune femme a affiché un demi-sourire et a adressé un timide coucou en direction du public parisien. C’était une manière comme une autre de tenter de rester dans sa bulle, alors qu’elle s’apprêtait à vivre une entrée en lice pas comme les autres, celle de son retour sur la terre de son plus bel exploit. Cette façon de se départir de la tension n’a pas fonctionné. À la porte d’Auteuil l’attendait déjà la porte de sortie contre Kateryna Kozlova (5-7 3-6).

Quotidien tourmenté

La droitière de Riga semblait pourtant ne plus devoir craindre l’Ukrainienne. Mais elle s’est laissé emporter dans les catacombes du central par la pression inhérente à son statut de tenante du titre, en sciant elle-même le trône sur lequel elle était assise par le biais d’une prestation déroutante, ponctuée de 48 fautes directes et alimentée par un service en dessous de tout (47% de 1re balle, 13 doubles fautes). À 20 ans, il n’est pas commun d’attaquer un Grand Chelem avec l’étiquette de reine des lieux sur le front. Encore moins pour une jeune femme qui avait fondu l’an dernier sur le Graal alors qu’elle disputait les qualifications du tournoi de Rome dans l’anonymat le plus total trois semaines auparavant. Dimanche, la Lettone a littéralement sombré. «Une terrible journée», a-t-elle murmuré, le regard sombre, sa casquette enfoncée jusqu’aux yeux.

Le choc passé, force est pourtant de relever que ce «bad day at the office» n’est qu’une chute de plus dans le quotidien tourmenté de Jelena Ostapenko, qui, depuis l’entame de la saison, subit tardivement le contrecoup de sa quête de l’an passé. Elle qui était parvenue à enchaîner brillamment lors du deuxième semestre 2017 (quarts de finale à Wimbledon, titre à Séoul, demies à Wuhan et à Pékin) n’est plus qu’une ombre depuis le mois de janvier. Si l’on excepte son expédition en finale à Miami, sa fiche de résultats est d’une extrême platitude pour une joueuse qui affiche l’envie de tout renverser. «Au vrai, dit-elle, depuis que je me suis aperçue que je suis la favorite de quasi toutes les rencontres que je dispute, je me bloque. Je croyais m’y être faite avec le temps, mais ce n’est pas le cas. C’est dur à vivre.»

«Seulement à 20%»

Dimanche encore, la Lettone a tout fait de travers, débarquant sur le court la fleur au fusil avec son tennis sans calcul. Bien sûr, celui-ci lui a permis d’écrire la plus belle ligne de son palmarès, mais la magie d’une quinzaine ne dure pas éternellement. Encore moins devant la pression. Ainsi, après avoir ajusté les lignes pour multiplier les points gagnants voici douze mois, «Alona» a cette fois-ci grossièrement manqué de justesse, se retrouvant à arroser les bâches pour dérouler le tapis rouge à Kozlova. «J’ai évolué à 20% de ce que je sais faire», pesta-t-elle.

Le quitte ou double n’a donc pas fonctionné, et Jelena Ostapenko a déserté Roland-Garros manu militari. Difficile à accepter, alors que vendredi elle se disait heureuse d’être «de retour à la maison». Madame la tenante du titre avait juste oublié que le bail ne durait que cinquante semaines. Et pas une de plus. (24 heures)