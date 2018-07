Wawrinka «joue trop bien pour que les résultats ne suivent pas»

Il y avait peut-être pire premier tour, mais l’adversaire se serait alors appelé Roger Federer, Rafael Nadal ou Marin Cilic. Opposé lundi en fin d’après-midi (vers 17h30) à Grigor Dimitrov, Stan Wawrinka aura les honneurs du Centre Court, ce qui dit tout du niveau de prestige de son entrée en lice. Le tenant du Masters contre un triple vainqueur en Grand Chelem, l’affiche fait saliver à Church Road. Et dimanche, le Vaudois semblait plutôt heureux d’attaquer son tournoi par cet immense défi.

«C’est un premier tour très compliqué, contre l’un des meilleurs joueurs du monde (ATP 6), l’un des meilleurs sur gazon. En plus je n’ai pas des très bons résultats contre lui ces dernières années. Il a un jeu qui m’embête vraiment. Mais je me sens bien et je suis très content d’arriver à Wimbledon avec un niveau physique et tennis très satisfaisant.»

Faut-il en déduire que «Stanimal» a laissé les temps difficiles derrière lui? «Oui. Le plus dur, c’était la rééducation. Puis j’ai pris encore un petit coup en février lorsque j’ai vu que j’étais loin du compte malgré tous mes efforts. Mais maintenant, c’est beaucoup plus facile d’être positif. Même si les résultats ne sont pas encore là, je peux enchaîner des grosses séances d’entraînements, deux à trois heures. Mon niveau est trop élevé pour que les résultats ne suivent pas. Après est-ce qu’ils arriveront dans une semaine ou trois mois? Je ne sais pas.»

Peuvent-ils même arriver dès aujourd’hui face à Dimitrov? «Il faudra que je joue mon meilleur tennis tout simplement. Parce que Grigor sert très bien, il est agressif et il a du talent. Maintenant, ce tournoi compte beaucoup pour lui, c’est un premier tour. Il va certainement ressentir de la pression.» En effet, il n’y avait sans doute pas pire tirage pour une tête de série que d’affronter Stan Wawrinka au premier tour de Wimbledon. (nxp)