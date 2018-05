Wawrinka sorti dès le 1er tour après un marathon

Stan Wawrinka (no 23) n'a pas tenu le choc physiquement dans son 1er tour à Roland-Garros. Le Vaudois s'est incliné 6-2 3-6 4-6 7-6 (7/5) 6-3 devant Guillermo Garcia (ATP 64), après 3h30' de lutte.

La déception est de mise pour le Vaudois de 33 ans, qui jouait simplement son onzième match de l'année. Il avait largement les moyens de s'imposer en quatre sets face à l'Espagnol, qui l'avait déjà battu à Paris au même stade de la compétition en 2014. Seulement, il n'est pas parvenu à porter l'estocade alors qu'il avait signé le break pour mener 3-2 dans la quatrième manche et qu'il jouait du bon tennis.

Vamos! ???????? For the second time, @GuillermoGLopez knocks out Wawrinka in Roland-Garros 1R with a 6-2 3-6 4-6 7-6(5) 6-3 win. #RG18 pic.twitter.com/1ctOf3njks

Stan Wawrinka s'est pourtant ressaisi après avoir vu son adversaire recoller à 3-3 dans ce set. Mais il n'a pas su saisir sa chance par la suite, manquant deux balles de break à 4-4 et une autre à 5-5. Sans doute conscient que la cinquième manche serait de trop pour son organisme, il a pris tous les risques dans le jeu décisif, mais s'est alors montré trop imprécis dans ses attaques.

Au-delà de la 250e place mondiale

Sur la corde raide, le Vaudois a résisté tant bien que mal dans le cinquième set, effaçant deux balles de break à 1-1. Mais il a concédé son service dès le cinquième jeu, manquant alors totalement un smash après rebond. Et il n'est jamais parvenu à mettre Guillermo Garcia-Lopez en danger sur son engagement dans la dernière manche, ne marquant que trois points à la relance.

After four sets on Lenglen, the slate is wiped clean.



Who will make a final fifth set stand: Garcia-Lopez or Wawrinka?#RG18 pic.twitter.com/ahQF1R6wZA