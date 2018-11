Zverev: «Lendl ne m’a parlé que de golf»

Super discours, super coup droit, une longueur de balle incroyable, vous avez joué un grand tennis. Qu’avez-vous ressenti lorsque vous vous êtes écroulé après la balle de match?

Ce que j’ai ressenti? Eh bien j’ai eu mal aux genoux. Sinon, j’étais évidemment super heureux. C’est assez foudroyant de remporter ce titre en battant Roger et Novak à la suite, en demi-finale et en finale. Ces deux victoires représentent tellement pour moi. Donc je suis incroyablement content et fier en ce moment.

La réaction de la foule, samedi contre Federer, vous avait touché. Est-ce que vous étiez nerveux en entrant sur le terrain?

Je ne savais pas à quoi m’attendre, pour être franc. Hier, j’avais l’impression d’avoir tout fait dans les règles et, malgré tout, le public n’a pas été très sympa avec moi. J’étais triste. Nous les joueurs de tennis, on prend ce genre de réactions très personnellement. C’est un sport individuel. Donc je pense que nous les ressentons plus violemment. Alors aujourd’hui, je m’étais juste dit de profiter, de prendre du plaisir à défier le meilleur joueur du monde dans ce stade.

Pouvez-vous nous dire ce qu’Ivan Lendl vous a dit avant la finale. Avec Andy Murray, il avait déjà coaché contre Novak lors de grandes finales?

Ivan, il n’a rien fait. Il m’a juste parlé de golf avant le match… Non, je déconne. Ivan a évidemment analysé notre duel de la semaine, en poule. Et il m’a dit de modifier deux ou trois trucs. L’idée principale était d’être un peu plus agressif, de prendre la balle plus tôt. Cela dit, je veux répéter ici que mon père est celui qui m’a appris à jouer. Il m’a donné toutes les bases et je lui en serai éternellement reconnaissant. Après, Ivan possède ce supplément d’expérience sur et hors du court. Sa présence m’a clairement aidé à enchaîner ces deux victoires en deux jours.

Qu’est-ce que ça fait de s’imposer désormais comme le futur du tennis?

Oula, vous avez des questions très profondes tout à coup. Je ne peux juste pas vous répondre… Ce truc m’éblouit et c’est génial (ndlr. il parle du trophée). Mais le futur… J’ai encore pas mal de saisons devant moi. Il peut se passer plein de choses. Je vais faire le maximum pour atteindre le sommet. Mais d’autres gars vont jouer du super tennis, croyez-moi.

Ne pensez-vous quand même pas que ce trophée va vous aider à briller en Grand Chelem?

Je pense surtout que mes vacances vont être délicieuses. J’ai deux semaines off qui arrivent, à Dubaï et aux Maldives. Et la seule chose que je crois, c’est qu’elles vont être cool.

(nxp)