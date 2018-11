Zverev envoie Federer en vacances

Roger Federer, qui visait son 100e titre ATP et son Masters, a été battu samedi en demi-finales par l'Allemand Alexander Zverev, 7-5 7-6 (7/5), au terme d'une prestation très convaincante du No 5 mondial, qui se qualifie pour sa première finale à Londres.

L'Allemand de 21 ans rencontrera en finale le vainqueur du match qui opposera en soirée Novak Djokovic, No 1 mondial, à Kevin Anderson (No 6). Intraitable de bout en bout face à Federer, Zverev peut décrocher le titre le plus prestigieux de sa jeune carrière dimanche. S'il a déjà remporté trois titres dans la catégorie des Masters 1000 (Madrid 2018, Toronto et Rome 2017), il n'a jamais véritablement confirmé en Grand Chelem, où son meilleur résultat demeure un quart de finale à Roland Garros cette année.

Incarnation de la jeune génération, l'Allemand est le plus jeune joueur à atteindre la finale du tournoi des maîtres depuis l'Argentin Juan Martin del Potro en 2009. Il tentera dimanche d'imiter la performance de son entraîneur, l'Américain Ivan Lendl, qui avait remporté le premier de ses cinq titres au Masters en 1982, à 21 ans.

Roger Federer, lui, devra encore attendre avant de pouvoir célébrer le 100e titre de sa carrière, et laisse à Djokovic la possibilité de revenir à sa hauteur en termes de nombre de sacres dans ce tournoi réunissant chaque année les huit meilleurs joueurs de la saison. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem termine l'année au troisième rang mondial. (afp/nxp)