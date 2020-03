Non, les TV ne préfèrent pas le huis clos

En Suisse comme à l’étranger, les droits TV sont au cœur du débat sportif. Actuellement plus encore en football qu’en hockey sur glace, dans notre pays, même si les montants versés par UPC/MySport aux clubs de hockey (35,4 millions par saison) sont très légèrement supérieurs à ceux que donne Swisscom/Teleclub aux clubs de foot (35 millions). Pour la simple et bonne raison que les négociations entre la SFL et les différents opérateurs intéressés vont très bientôt recommencer. Logique donc de se demander quel rôle MySport et Teleclub ont joué lundi. Et surtout, s’ils ont exercé une quelconque pression sur les clubs pour que la compétition reprenne sans délai. Quitte à jouer sans public, ce qui inciterait peut-être les fans à payer pour voir au moins leur équipe à la TV. Une hypothèse farfelue selon Eric Zeller, responsable communication d’UPC. «Nous avons pu constater le week-end dernier que jouer à huis clos n’avait pas de sens. La qualité du spectacle s’en ressent. Lundi, les clubs ont pris la décision que l’on imaginait tous. Nous partageons tous l’espoir que le Conseil fédéral annule cette interdiction le 13 mars prochain. Pour permettre aux play-off de débuter quelques jours plus tard.» Du côté de Teleclub, on comprend les mesures prises par la SFL «mais la priorité absolue, dit Marco Lüthi, responsable communication, est que la saison aille dans la mesure du possible jusqu’à son terme. Quitte à disputer des matches sans public.»

«Nous espérons nous aussi que le cours normal des choses puisse reprendre dès la mi-mars, souffle un commentateur de Teleclub. Car s’il faut patienter jusqu’au début du mois d’avril, il deviendra difficile de terminer la saison pour le 31 mai, barrage compris.» Cette éventualité obligerait les équipes à aligner les semaines anglaises. «Il y aurait alors la concurrence inévitable de la Ligue des champions. Le même soir, on pourrait avoir Thoune-Xamax et Juventus-Barcelone. Et même si l’on peut imaginer un léger décalage horaire, le produit Super League en souffrirait indiscutablement.»