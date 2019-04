L'Ajax encore une fois à la hauteur

Cristiano Ronaldo a frappé juste avant la pause, David Neres juste après et tout est encore à faire dans ce quart de finale entre l'Ajax Amsterdam et la Juventus. Les Néerlandais semblent capables d'aller chercher la qualification dans six jours à Turin, comme ils l'avaient fait en huitièmes de finale sur une autre pelouse prestigieuse, celle du Real Madrid. La très jeune équipe d'Erik Ten Hag a prouvé une fois de plus sa valeur ce mercredi, se créant de belles occasions et enchantant ses supporters grâce à la qualité de son jeu et son enthousiasme. Cette belle équipe risque d'être démantelée cet été par les assauts des grands clubs européens sur ses meilleurs joueurs, mais, en attendant, elle est un régal à voir jouer. La preuve que quand on travaille bien, l'argent ne fait pas tout.

85 millions de budget l’ajax, beaucoup moins que pas mal de club français. Mais eux ont peur de rien, se battent, ont des valeurs une identité et une culture foot que beaucoup de nos joueurs français n’ont pas. Dommage #AJAJUV #AJAXJUVE — Flo’ ?????????????????? (@Flozeema) 10 avril 2019

Frenkie de Jong et ses jeunes coéquipiers se sont en effet montrés tout à fait à la hauteur de l'événement ce mercredi, cadrant notamment six tirs contre... un seul à la Juventus. Mais les Turinois auraient pu l'emporter à la 86e lorsque Douglas Costa, en bonne position, a trouvé le poteau du but néerlandais. La Juventus aurait pu se montrer ultra-réaliste sur ce coup, mais elle ne l'a pas été, pour une fois. Une défaite de l'Ajax aurait été imméritée, mais elle aurait récompensé la grande expérience européenne des Turinois. A noter le but superbe, un de plus, de Cristiano Ronaldo à la 45e. L'attaquant portugais a été à la construction et à la conclusion d'une attaque létale, trompant André Onana d'une tête plongeante absolument parfaite.

Cristiano Ronaldo a réussi 94,4 % de ses passes en première période !#AjaxJuve pic.twitter.com/AFNf0yl9MV — JUVE FAN INFO FR ???????? (@JuveFanInfoFR) 10 avril 2019

Le retour aura lieu au Juventus Stadium mardi prochain, le 16 avril. Le vainqueur de cette double confrontation affrontera Manchester City ou Tottenham en demi-finales.