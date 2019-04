Tottenham s'offre City mais perd Harry Kane

Tottenham a pris une toute petite option mardi sur une qualification pour le dernier carré de la Ligue des Champions en s'imposant 1-0 lors du match aller de son quart de finale devant un Manchester City dominant mais stérile au tableau d'affichage. Premier buteur de la nouvelle enceinte des Spurs mercredi passé contre Crystal Palace, le Coréen Son a délivré tout un stade à la 78e minute.

Son Heung-min's last 12 months ????



—20 goals, 8 assists for club & country

—Scored vs. Germany, Mexico in World Cup

—Won 2018 Asian Games to get military exemption in South Korea

—Scored winners vs. Newcastle, West Ham

—Scored winner in UCL quarterfinal 1st leg vs. Man City pic.twitter.com/oC7Hi62XSP