Une première pour Barcelone

Jamais le FC Barcelone n’avait gagné un match à Manchester face à United. Depuis mercredi soir, cette statistique n’existe plus, puisque les Catalans se sont imposés 1-0 en match aller des quarts de finale de la Ligue des champions.

Face à un très faible Manchester United, Messi et ses coéquipiers ont rapidement pris l’avantage grâce à Luis Suarez (12e). Le but sera finalement comptabilisé comme autogoal à l’actif de Luke Shaw, mais c’est bien l’Uruguayen qui a permis à son équipe de marquer le fameux but à l’extérieur.

Durant toute la rencontre, le ballon est souvent resté dans les pieds des Barcelonais (61% de possession) qui n’ont jamais été inquiétés par les Mancuniens. Les hommes de Solskjaer n’ont d’ailleurs pas cadré un seul tir de toute la rencontre.

Cet avantage d’un but permet aux joueurs de Valverde d’entrevoir le match retour sous les meilleurs auspices. Même si Manchester United a prouvé au tour précédent, contre le PSG, qu’il savait se sublimer dans les moments importants et à l’extérieur. (nxp)