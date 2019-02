Zurich impuissant face à Naples

L’avant-match dans les rues de Zurich a été plus animé que la rencontre à proprement parler. La tension était en effet à son comble à proximité du Letzigrund dans l’après-midi, les policiers et les supporters échangeant quelques amabilités à coups de flash-ball d’un côté et de bouteilles de bière de l’autre.

Sur le terrain, en revanche, le FC Zurich n’a pas pu répondre aux offensives du SSC Napoli, vainqueur tranquille d’une partie sans émotions.

Le FCZ avait pourtant réussi à enflammer ce même stade quelques semaines plus tôt en battant (3-2) le Bayer 04 Leverkusen au terme d’une partie formidable en phase de groupes d’Europa League. Mais ce jeudi en seizièmes de finale de cette même compétition, la furia zurichoise a été tout simplement éteinte par des Napolitains impressionnants de maîtrise.

Le bloc de Magnin

Ludovic Magnin avait décidé de «blinder» sa défense en présentant son équipe en 4-1-4-1, l’habituel défenseur central Umaru Bangura étant exceptionnellement invité à jouer milieu défensif. L’idée de l’entraîneur du FCZ était de tenir le 0-0 le plus longtemps possible. Une intention louable, mais qui n’a tenu que douze minutes, la faute à son gardien.

Yanick Brecher a en effet fait preuve d’un grand manque d’humilité en tentant de relancer court alors qu’il se trouvait sous la pression d’Arkadiusz Milik. Le Polonais lui a piqué le ballon et a pu servir Lorenzo Insigne, qui a marqué dans le but vide (12e, 0-1). Zurich, sonné, a encaissé le 0-2 à la 22e lorsque José Callejon a pu tromper Brecher au premier poteau à la suite d’un centre de Kevin Malcuit. Sur ce coup là non plus, le gardien du FCZ n’a pas fait bonne impression non plus. Il s’est un peu rattrapé en réalisant quelques belles parades en deuxième période, mais le mal était largement fait.

Naples n’a dès lors plus fait que gérer, ne prenant aucun risque jusqu’à la fin du match. Vu que le FCZ ne pouvait tout simplement pas en faire plus face à une opposition aussi solide, la rencontre a sombré dans l’ennui. Même les performances vocales de la Südkurve, toujours impeccable de ferveur, n’ont pas su transcender les Zurichois, qui sont sortis du terrain logiquement battus. L’attaquant polonais Piotr Zielinski a inscrit le 0-3 d’une jolie frappe (77e) et l’affaire était définitivement pliée, même si Benjamin Kololli a inscrit le 1-3 d’une «panenka» audacieuse sur penalty à la 83e.

Coup dur pour l’indice UEFA

Cette défaite est de plus un énorme coup dur pour l’indice UEFA national, puisque la Suisse va dégringoler au-delà de la 15e place, qui représentait le «minimum vital». A moins d’un énorme exploit la semaine prochaine à Naples, il est désormais acquis que la Suisse sera 16e ou 17e. Les équipes classées au-delà de la 15e place n’ont plus droit qu’à un représentant en Champions League, qui doit passer trois tours pour participer à la phase de groupes. L’accession à la phase de groupes de l’Europa League ne sera elle plus assurée pour le vainqueur de la Coupe. Et le quatrième du championnat ne sera désormais plus européen. Bref, une véritable régression sportive, qui entrera en vigueur dès la saison 2020-2021. Il va falloir se reprendre dès la saison prochaine et espérer qu’un club comme Lucerne, s’il se qualifie, prenne enfin les compétitions européenes au sérieux.

FC Zurich – Naples 1-3 (0-2)

Letzigrund, 24 000 spectateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Mazic (Serbie).

Buts: 12e Insigne 0-1, 22e Callejon 0-2, 77e Zielinski 0-3, 83e Kololli, pen. 1-3

Zurich: Brecher; Untersee, Nef, Maxsö, Kharabadze; Bangura; Winter (67e Ceesay), H. Kryeziu, Domgjoni (46e Marchesano), Kololli; Odey (79e Khelifi). Entraîneur: Ludovic Magnin

Naples: Meret; Malcuit, Maksimovic, Koulibaly, Ghoulam (74e Luperto); Callejon, Allan (59e Diawara), Fabian Ruiz; Insigne (68e Ounas), Milik, Zielinski. Entraîneur: Carlo Ancelotti.

Notes: Zurich sans Rüegg, Pa Modou et Aliu (blessés). Naples sans Hamsik (transféré dans la journée).

Avertissements: 24e Untersee (jeu dur), 59e H. Kryeziu (jeu dur), 73e Ghoulam (jeu dur), 79e Diawara (jeu dur), 82e Maksimovic (jeu dur), 90e Nef (jeu dur)

(nxp)