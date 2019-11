Lugano ne trouve pas la faille face à Malmö

Dans le cadre de la 4e journée de la phase de poules d’Europa League, jeudi, Lugano a fait match nul 0-0 en recevant le Malmö FF. Les Luganais ont dominé les débats sans parvenir à trouver l’ouverture. Ils se sont créés leurs meilleures chances à l’heure de jeu avec un envoi de Filip Holdener détourné par le portier Johan Dahlin (65e) et une superbe frappe enroulée de Marco Aratore qui est passée juste à côté du poteau droit des goals suédois (65e).

La qualification s'éloigne

Après deux matches à la tête du FC Lugano, Maurizio Jaccobaci reste donc invaincu. Pas certain cependant que cette première sur la scène européenne en tant qu’entraîneur reste pour lui un bon souvenir.

Ce 0-0 ne condamne pas mathématiquement les Luganais, mais le chemin en direction des 16es de finale se complique encore un peu plus. Les Tessinois comptabilisent deux points contre cinq à Malmö et six au duo composé de Copenhague et du Dynamo Kiev, qui se sont quittés sur le score de 1-1 jeudi soir. CAZ