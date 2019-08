Un attaquant rejoint SLO

Le Stade-Lausanne-Ouchy (SLO) tient le premier des deux renforts qu’il recherche activement depuis la grave blessure d’Andréa Mutombo et le départ précipité du défenseur français Hervé Mombela. Le choix du néo-promu s’est porté sur Konan Oussou. L’attaquant ivoirien de 30 ans avait rejoint le FC Sion il y a un mois, mais sans parvenir à convaincre Stéphane Henchoz de lui accorder une chance de montrer ses qualités en Super League.

Avant de débarquer à Tourbillon, Oussou avait passé par l’Égypte, l’Arabie saoudite et la Tunisie, puis il avait rebondi dans son pays la saison passée. Où, avec le FC San Pedro, il a inscrit 12 buts en 16 rencontres. Lors de l’exercice 2013-2014, l’attaquant avait connu sa seule expérience en Europe. Il avait évolué six mois à Gaziantep, en Turquie, et autant en Finlande avec HJK Helsinki.

«C’est le profil d’attaquant puissant et mobile dont nous avons besoin, explique Yagan Hiraç, le directeur sportif du SLO. Nous l’avions un peu suivi à Sion avant qu’il ne vienne chez nous pour deux jours d’essai qui se sont avérés concluants.» Avant de poser son sac à Vidy et d’y signer un contrat jusqu’au 30 juin prochain, Konan Oussou avait été libéré de son engagement avec le FC Sion.

L’Ivoirien ne sera pas le seul nouveau transfert du SLO cet été. Un défenseur central devrait prochainement suivre. «Mais nous n’allons rien précipiter, précise Yagan Hiraç, car nous n’avons pas le droit de nous tromper.»