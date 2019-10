Roger Federer l’assure avec les yeux mouillés. «Je ne prends rien pour acquis. Alors remporter dix fois les Swiss Indoors, ce tournoi auquel je voulais juste participer, je ne pourrais pas être plus heureux. Il faut profiter de ces moments car tout va très vite.» Si vite que ce matin déjà, les regards se tournent vers Paris. Roger Federer fera-t-il le crochet par Bercy, comme il y a douze mois? En attendant une décision qui devrait tomber dans les prochaines heures, écoutons les indices égrainés dimanche soir par «le Maître».

Décision ce lundi

«J’ai un meeting prévu de longue date avec mon équipe lundi matin. Le genre de réunions que l’on fait peut-être deux fois par année. Le but est d’organiser les douze prochains mois, toujours selon la même logique. Dans l’ordre: quand pouvons-nous être en famille? Où fixer les pics de forme espérés et les plages de préparation? Quels tournois privilégier? Et on décidera aussi pour Bercy.» Sur la base de son niveau et de l’énergie dépensée à Bâle (4h30 de match sur la semaine), la logique plaide pour une participation.

«Je peux tout à fait enchaîner, je me sens très bien physiquement. Mais est-ce la bonne approche, s’interrogeait «RF». Je dois me demander ce qui est le mieux pour Londres. C’est l’élément qui va être au cœur du processus de décision.» Pour rappel, Roger Federer avait quitté Bâle en 2018 avec des doutes sur son niveau. Bercy s’était alors imposé comme un laboratoire, un pensum nécessaire pour retrouver du rythme (ce qui avait été le cas). Or tout a changé un an plus tard. Encore impérial contre Alex De Minaur dimanche, le patron termine l’année en trombe. Il se sent prêt pour le Masters et ne se cache pas pour affirmer que ce dernier est devenu un objectif prioritaire. Peut-être même plus que jamais.

«J’ai confiance en mon jeu»

«C’est vrai, le Masters devient plus important cette année. Déjà parce que j’ai confiance en mon jeu et que j’ai l’impression de m’être parfaitement entraîné depuis six mois. En plus, je n’ai pas pu aller au bout en Grand Chelem alors que je jouais bien. Tout cela met naturellement Londres en avant cette année.» Et plaide au final plutôt pour un retrait de Bercy, afin de conserver de la fraîcheur et cet élan assez bluffant étiré à Bâle au fil d’une semaine immaculée.