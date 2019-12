Vevey Riviera prend sa revanche sur Pully Lausanne avant de faire la fête

MVP du Final Four de l’EuroChallenge 2010-2011 dans les rangs de Krka Novo Mesto (Slo), Goran Ikonic n’a pas encore abdiqué, à bientôt 40 ans. Porté par l’ambiance surchauffée des Galeries du Rivage, l’ailier bosniaque de Vevey Riviera a empilé 8 de ses 11 points dans les 160 dernières secondes de la partie. Les deux équipes étaient encore au coude-à-coude (78-77), lorsqu’il a transformé un tir primé à 1’23’’ de la sirène finale. Il en a en outre profité pour voler un ballon à Jacob Calloway, l’un des Américains de Pully Lausanne, et contraindre ce dernier à un passage en force quelques secondes plus tard. Difficile de faire mieux en si peu de temps pour celui qui porte encore la casquette d’entraîneur-assistant. Auteur de 34points en 34minutes, Uros Nikolic a toutefois été l’homme fort de Vevey Riviera Basket.

Martin ambitieux

Gilles Martin était doublement satisfait à l’issue de la rencontre. «En plus des deux points de la victoire, nous avons battu les Foxes de 7 points, après avoir perdu de 6 chez eux, s’est réjoui le meneur veveysan. En cas d’égalité, cela peut nous rendre service.»

Avec 18 points en 12 matches, les hommes de Niksa Bavcevic pointent au sixième rang du classement de LNA, à un petit point de Monthey et de SAM Massagno. «Si nous sommes au complet (ndlr: Harris et Jurkovitz étaient blessés), nous pouvons viser le top 4, a estimé Gilles Martin. Nous devons encore nous améliorer lorsque nous passons devant au score.»

Battus à Nyon la semaine dernière, les Foxes ne sont pas parvenus à redresser la tête. Ils n’auront mené au score que pendant 13 secondes, à 4-3. Sinon, ils auront couru après le score en pure perte. Ils auraient pu passer l’épaule à plusieurs reprises au troisième quart s’ils ne s’étaient pas montrés aussi maladroits aux lancers francs (13 sur 25 au total), et si Elston Jones n’avait pas enregistré sa 4e faute 30 secondes après le début de la deuxième mi-temps.

Un hommage aux anciens

Penché sur sa feuille de statistiques, Randoald Dessarzin cherchait des explications. «C’est vrai que les lancers francs ne nous ont pas aidés, mais les joueurs ne font pas exprès de les rater, a soufflé le technicien de Pully Lausanne. Nous avons été rapidement pénalisés par les fautes aussi. Et puis, en fin de match, des faits de jeu n’ont pas tourné en notre faveur.»

Aux Galeries du Rivage, l’ambiance n’est retombée que fort tard dans la soirée. Sous la houlette de Niksa Bavcevic et d’un comité formé pour la circonstance, un hommage a été rendu aux acteurs des 5 titres (trois Coupes et deux championnats) remportés par le club entre 1983 et 1991. En outre, trois maillots ont été retirés: ceux du regretté Alain Porchet (No9), de Jim Boylan (No4) et de Dan Stockalper (No5). Toute une époque, où les Américains flirtaient avec la NBA et où les joueurs suisses tenaient leur place. Qui se rappelle encore des 41points réussis en une mi-temps par «Rambo» Claude Morard contre Viganello?