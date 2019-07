Viktorija Golubic manque la chance d’une vie

Viktorija Golubic ne verra pas le «Manic Monday» où l’attendait Shuai Zhang, 50e mondiale, soit pas vraiment une terreur des deuxièmes semaines de Grand Chelem. Peut-être faut-il reformuler pour bien saisir les dimensions de cette occasion ratée. «Viki» Golubic – WTA 81, deux matches gagnés en 12 tournois du Grand Chelem – jouait vendredi pour entrevoir les quarts de finale de Wimbledon. Un match pour changer de dimension. Un match contre Dayana Yastremska qu’elle avait bien empoigné (5-2) mais laissa filer sans jamais s’élever à la hauteur du moment (5-7, 3-6).

«Je suis déçue car j’aurais pu être meilleure dans un ou deux domaines. Mais j’ai fait un bon tournoi (ndlr: son meilleur résultat en Majeur) et mon match d’aujour­d’hui était correct. Elle mérite sa victoire.» Vraiment? Alors oui, la Zurichoise peut être satisfaite de son résultat. Et, oui encore, Yastremska (35e mondiale) est allée chercher sa victoire (37 coups gagnants). Mais ces conclusions oublient un peu vite qu’au premier set Viktorija Golubic avait pris les devants en réussissant à déplacer l’Ukrainienne avant qu’elle n’arme ses grosses frappes (5-2).

Comment a-t-elle fait ensuite pour sortir à ce point du match? Est-ce la «pause médicale» appelée par Yastremska qui lui a coupé son rythme? «Cet arrêt m’a énervée, car c’était une manœuvre tactique, admettait «Viki». Mais ça n’a pas duré longtemps, j’ai trop d’expérience pour me faire piéger ainsi.» Ses mouvements d’humeur et autres cris en direction de l’adversaire donnèrent une tout autre impression. Visiblement remontée contre l’attitude de l’Ukrainienne – «Disons qu’elle a un rayonnement très spécial» – la No 2 suisse n’a jamais réussi à transformer cette colère en énergie positive.

Or, pour gagner ce match, «Viki» Golubic aurait eu besoin de trouver le feu qu’elle est capable d’allumer en Fed Cup. L’occasion exigeait un dépassement de fonction, une rage de vaincre exceptionnelle. Tout le contraire de cette «satisfaction» trop sage et cette colère contenue. Dommage.

