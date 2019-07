Alan Roura navigue dans une nouvelle dimension

Il faut un truc en plus pour faire de la voile en solitaire. Un grain de folie à glisser dans l’engrenage d’une vie que l’on souhaite tout sauf monotone. Alan Roura doit sans doute remercier tous les jours ses parents de lui avoir offert une vie au fil de l’eau. De cette enfance, il a tiré une soif infinie d’aventures. Son bureau, ce serait l’océan. Son costume trois-pièces? Un ciré, des bottes et la casquette de capitaine ad hoc. À 6 ans, il rêvait de traverser la rade en Optimist. Vingt ans plus tard, le voilà roi de l’Atlantique, naviguant dans une nouvelle dimension.

Ce premier record marquera sa carrière, c’est certain. L’Atlantique Nord, c’est une route mythique, qui compte vraiment dans la hiérarchie de la course au large. Que ce soit en solitaire, en équipage, en multicoque ou en monocoque, cette voie express, entre New York et la pointe sud de l’Angleterre, a fait rêver des générations de marins. Elle ne s’offre pas au premier venu.

Tempérament de bagarreur

En 7 jours, 16 heures et 55 minutes, Alan Roura a clairement mis la manière dans cette folle chevauchée en améliorant la marque précédente de plus de 12 heures et 25 minutes. Il a su parfaitement maîtriser son bateau. Accélérer quand il le fallait. Lâcher un peu de lest, accepter de perdre du terrain pour mieux en reprendre par la suite. Voilà la recette appliquée par un marin dont on pourrait penser qu’il est un vieux briscard. Mais à seulement 26 ans, le Genevois est un coureur atypique. Celui qui a débarqué sur le circuit Mini pour sa première transatlantique en solitaire en 2013 n’en finit pas de surprendre par sa capacité à progresser. Il avait démontré très vite un incomparable sens marin (notamment sur le Vendée Globe 2016), fruit de ses années adolescentes passées sur le voilier familial. Il a très vite acquis le sens de la régate, dévoilant au passage un tempérament de bagarreur. Quand il tient son os, Roura ne le lâche pas.

C’est ainsi qu’il a dompté cette traversée de l’Atlantique qui n’a rien eu d’un long fleuve tranquille. Il savait bien, en quittant New York, jeudi 11 juillet, qu’une belle opportunité s’offrait à lui. Il fallait ensuite mettre en pratique tout ce qui avait été imaginé avec son équipe. Les fichiers météo, c’est bien, mais ça ne fait pas avancer un bateau. Pendant huit jours, Alan Roura a su poser le curseur au bon endroit et réagir très vite lorsque la situation l’exigeait.

À près de 40 km/h!

Il a particulièrement été impressionnant lorsqu’il a dû envoyer de la toile dans une mer formée pour se repositionner dans un front. Une tactique payante qui lui a ensuite permis d’enchaîner plusieurs journées à plus de 20 nœuds de moyenne. Une marque symbolique (près de 40 km/h!) qui confirme que tant le marin que la machine ont franchi un nouveau palier de performance.

Ces vitesses folles, ce sont celles que les meilleurs navigateurs solitaires affichent dans les mers du Sud, lorsque, portés par les déferlantes et les dépressions australes, ils lâchent les chevaux crinière aux vents. Ces vitesses folles ne s’offrent qu’à ceux qui ont un petit quelque chose en plus. Un supplément d’expérience qui s’acquiert au fil des océans et des ans. À 26 ans seulement, Roura est déjà de cette veine-là. La jeunesse en plus. Avec, ce qui ne gâche rien, une sérieuse tendance à finir ses courses.

Dépossédé de son record, Marc Guillemot apprécie le tempérament du jeune Suisse. «Ce record, c’est la meilleure idée qu’on puisse avoir un an avant le Vendée Globe. C’est un superparcours, un entraînement très intéressant, qui demande beaucoup d’engagement. J’aime les gens qui aiment naviguer et aller à l’affrontement.»

Un témoignage en forme d’hommage qui confirme une certitude. Alan Roura a bien un petit quelque chose en plus. Et ce n’est pas qu’un record.