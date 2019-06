Derniers bords pour «Safram» sur les classiques lémaniques

Rodolphe Gautier est un homme de goût. Qui ne rechigne pas sur les symboles. Il se verrait donc boucler la boucle avec une certaine dose de panache. L’histoire de Safram a commencé en 2015 par une victoire. L’avocat-skipper-président du Bol d’Or Mirabaud aimerait donc remettre ça dès ce week-end à l’occasion de la première classique lémanique de la saison. «La Genève-Rolle est une course qui nous convient bien, souligne-t-il. Nous avons toujours figuré dans le top 5 avec une victoire en 2015. Ce parcours est idéal pour laisser les qualités de notre catamaran s’exprimer au mieux. Et puis, ce plan d’eau, c’est aussi un peu notre terrain d’entraînement.»

Basée à Crans-près-Céligny, la fine équipe de Safram apporte une bonne dose de fraîcheur dans un milieu totalement verrouillé par les équipes des D35. Avec leur Ventilo M1, Rodolphe Gautier et ses joyeux moussaillons sont un peu les empêcheurs de gagner en rond. «Ce bateau a gagné le Bol d’Or Mirabaud en 2013 avant qu’on le rachète et qu’on le fasse évoluer au fil des saisons, rappelle le skipper. Cette victoire avait marqué les propriétaires de D35, qui avaient alors réagi et fait évoluer leur jauge pour reprendre une longueur d’avance. Cette concurrence est saine et bénéfique pour tout le monde.»

Le poil à gratter

Ce rôle de poil à gratter colle parfaitement à l’esprit qui anime l’équipe valdo-genevoise. «Dès le départ du projet M1 Safram, les deux mots d’ordre ont été performance et plaisir, précise Rodolphe Gautier. J’ai toujours aimé faire les choses bien, que ce soit sur l’eau ou en dehors, mais si c’est pour le faire en tirant la gueule, à quoi bon? On est une bonne bande de copains, avec un très bon bateau, qui a du plaisir à se retrouver tous les mardis pour s’entraîner. C’est là l’essentiel.»

Avec la professionnalisation des équipages lémaniques comme Alinghi, Team Tilt et autres Realstone, Safram sait qu’il ne boxe pas (plus) dans la même catégorie. L’équipe doit compter sur un alignement de planètes pour espérer battre les rois du lac. «Franchement, je pense que nous avons le meilleur bateau, le plus beau en tous les cas, dit Rodolphe Gautier. Avec à son bord un équipage de la qualité d’Alinghi, par exemple, il serait très difficile à battre.»

Un nouveau défi

Comme son cousin le D35, le beau Ventilo M1 va tirer sa révérence sur le Léman cette année. Il s’en ira tirer des bords sur le lac Balaton. «Les choses bougent, estime Rodolphe Gautier. Un nouveau bateau, le TF35, va être lancé en 2020. Nous avons donc décidé de vendre Safram en Hongrie et de passer à autre chose. Il est encore un peu tôt pour en préciser la nature exacte.»

Quelques indices laissent à penser que la prochaine mouture aura tous les atouts pour contrarier les meilleurs. Une coque? Deux coques? Des foils? Toutes les options sont ouvertes. «Il n’y a pas d’urgence, on est encore en phase d’observation et de réflexion. Mais ceux qui nous connaissent savent qu’on aime les beaux bateaux qui vont vite et qui sortent du lot.»

En attendant de voguer vers de nouvelles aventures, Rodolphe Gautier espère quitter la scène en beauté et sans regret. «On a presque tout gagné avec notre bel oiseau, que ce soit en Suisse ou à l’international. Il a largement contribué à exporter le savoir-faire lémanique, que ce soit en Italie, en Hongrie ou en France. C’est une vraie satisfaction. Je suis sûr que tous ces beaux multicoques reviendront régater ces prochaines années lors des grandes courses.»

Et il n’est pas impossible qu’ils commencent leurs secondes vies en gagnant, eux aussi.

(24 heures)