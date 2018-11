Gabart fonce vers la Guadeloupe et le record

François Gabart («Macif»), installé vendredi soir en tête de la Route du Rhum devant Francis Joyon («Idec Sport»), est attendu dimanche matin au nord de la Guadeloupe et de Basse-Terre, et pourrait établir un nouveau record de l'épreuve en un peu plus de sept jours.

«Les vitesses ont accéléré. C'est remarquable depuis cette nuit. Pour l'instant, on ne va pas risquer l'ETA (ndlr: estimation du temps d'arrivée) au ponton, mais plutôt à la Tête à l'Anglais (ndlr: au nord de Basse-Terre) pour dimanche à 6h locales», soit 11h en Suisse, a expliqué vendredi Francis Le Goff, directeur adjoint de la course.

Restera ensuite pour les skippers à contourner l'île pour rejoindre Pointe-à-Pitre, le passage de la bouée de Basse-Terre pouvant prendre plusieurs heures en fonction des vents.

François GABART Le jour se lève ici sur un alizé bien en forme... La Guadeloupe on arrive !!

«Trouver le compromis»

Le record de Loïck Peyron, établi en 2014 à 7 jours et 15 heures, est donc à portée, les skippers devant franchir au plus tard la ligne dans la nuit de dimanche à lundi à Pointe-à-Pitre, s'ils veulent améliorer la marque, ce qui leur laisserait plus de 18 heures pour rejoindre Pointe-à-Pitre depuis la Tête à l'Anglais.

Au pointage de vendredi 20h45, Gabart se trouvait à un peu moins de 1100 milles de l'arrivée et comptait près de 140 milles d'avance sur Joyon. «Il faut trouver le compromis entre attaquer, parce qu'il y a moyen d'aller vite et de forcer sur le bateau, et essayer de prendre soin du bateau pour arriver en forme en Guadeloupe, a expliqué Gabart. On n'est jamais à l'abri d'un petit problème. Je reste concentré et je fais tout pour essayer d'aller le plus vite possible.»

Le Cléac'h est arrivé à Vigo

Secouru par l'équipage portugais du «Sonho de Infancia» mardi soir, Armel Le Cléac'h est arrivé vendredi au port de Vigo, en Espagne, et a raconté pour la première fois son chavirage.

«Je ne sais pas ce qu'il s'est passé, ça a été très rapide, le flotteur ou quelque chose qui s'est détaché. Là pour le coup, c'était tellement brutal et tellement rapide que j'ai été surpris, je ne m'attendais pas à ça bien sûr», a-t-il expliqué.

Des nouvelles d'Armel le Cleac'h @VoileBanquePop de retour à terre !

Il parle de son chavirage, des conditions sur zone, de sa récupération par des pécheurs espagnols et du plan de sauvetage de son trimaran #ULTIME... ??https://t.co/tzhpw4TBLw — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) 9 novembre 2018

Roura toujours septième

Du côté des Imoca, c'est toujours le Britannique Alex Thompson, sur Hugo Boss, qui mène le bal. Il était pointé vendredi soir à un peu plus de 2300 milles de l'arrivée. Il précédait l'Allemand Bors Herrmann d'un peu plus de 25 milles.

Le skipper genevois Alan Roura, sur «La Fabrique», occupait la septième position, à 270 milles du leader. Il vient de passer l'île de Madère.

[CLASSEMENT : 09/11 - 10H]



Coup de frein dans l'anticyclone des Açores ????



???? 7ème

?? 6,2 nds

???? à 220,8 milles du 1er IMOCA

???? à 2 639,3 milles de l’arrivée



???? Cartographie : https://t.co/ypeTyfwkCo



???? @breschiphoto #RDR2018 #LaFabriqueSailingTeam pic.twitter.com/7m0Rno5lJ8 — La Fabrique (@AlanRoura) 9 novembre 2018

(AFP/nxp)