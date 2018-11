Thomson fonce dans une falaise à 75 milles du but!

A quelques encablures de la ligne d'arrivée de la Route du Rhum, qu'il devait passer en vainqueur de la catégorie Imoca, le Gallois Alex Thomson («Hugo Boss») s'est écrasé jeudi soir contre une falaise en Guadeloupe, après s'être vraisemblablement endormi.

Le bateau a été fortement endommagé dans la collision, avec notamment un trou dans la coque, une étrave touchée, le foil tribord endommagé ainsi que la quille. Mais ne constatant pas de voie d'eau, le skipper a choisi de tenter de terminer sa course. «Alex (Thomson) a talonné violemment au ras de la falaise alors que le bateau naviguait à 18 nœuds (33 km/h). Le skipper s'est dégagé de la falaise en mettant son moteur», a indiqué le directeur de course Jacques Caraës, précisant qu'une réclamation avait été portée pour utilisation du moteur. Un jury international doit se prononcer dans les heures qui viennent.

La star britannique de la course au large, qui menait la flotte des Imoca (monocoques de 18m), s'est échoué sur une falaise à la pointe de la Grande Vigie (au nord de la Grande-Terre) entre 21h45 et 22h locales (2h45 et 3h GMT).

Jacques CARAES, directeur de course, revient sur l'échouement d'Alex THOMPSON à bord de son IMOCA Hugo Boss cette nuit, au large de la Guadeloupe. pic.twitter.com/1wGzPT2bqV — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) 16 novembre 2018

Vents forts à venir

«Je ne peux pas confirmer qu'il dormait mais tout laisse à penser qu'il était endormi, a souligné Caraës. Je pense qu'il s'est assoupi. C'est déjà arrivé en fin de course et à plus d'un (concurrent). Il était sous le choc et très désolé au son de sa voix. Il n'a pas vu le coup venir.»

Selon le directeur de course, il reste «une bonne douzaine d'heures» à Thomson pour couper la ligne, alors qu'il était attendu, avant l'incident, vendredi à 7h locales (midi) comme étant le quatrième concurrent à passer la ligne d'arrivée et comme le vainqueur de la classe Imoca. Depuis 2002 et le sacre d'Ellen Mc Arthur, plus aucun Britannique ne s'est imposé sur cette transatlantique.

Âgé de 44 ans, Thomson prend part à sa première Route du Rhum. Depuis le départ, le dimanche 4 novembre dernier, le Gallois a fait la course en tête des Imoca. Jeudi soir, il affichait 209 milles nautiques (387 km) d'avance sur Paul Meilhat («SMA»), soit environ 14 heures de navigation entre les deux bateaux. Ce dernier est attendu vendredi à Pointe-à-Pitre à 22h20 (3h20 suisses), peut-être en vainqueur des Imoca...

Car si Thomson a clairement affiché sa volonté de vouloir finir sa traversée, il reste à savoir si le bateau abîmé pourra supporter de naviguer dans les éléments plus difficiles qu'il va rencontrer sur le contour de l'île pour atteindre la ligne au large de Pointe-à-Pitre. Dans le canal des Saintes, notamment, les vents devraient atteindre 19 nœuds (35 km/h). Et si le skipper arrive à franchir la ligne, il pourrait écoper de pénalités pour avoir utilisé son moteur...

Dans cette catégorie des Imoca, le Genevois Alan Roura («La Fabrique») pointe à la 7e place. Au dernier pointage (8h45 ce vendredi matin), son retard était de 881 milles sur Thomson et de 703 milles sur Meilhat.

Le gallois @AlexThomson99 vient de passer la bouée de basse terre à l'instant ! Il lui reste une vingtaine de milles avant de franchir la ligne d'arrivée. En attendant, vous pouvez suivre sa progression ici ?? https://t.co/g181sAVcPh #RDR2018 pic.twitter.com/lZDIQimnWd — Route du Rhum - Destination Guadeloupe (@routedurhum) 16 novembre 2018

(AFP/nxp)