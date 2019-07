Wanders a une revanche à prendre avec la Pontaise

«Je dois conjurer le mauvais sort.» Julien Wanders se sait attendu ce vendredi soir dans les hauts de Lausanne. Sur les coups de 21 heures, il se présentera sur la ligne de départ d’un 5000 mètres de haut vol. Une course qui aura surtout des airs de revanche pour le Genevois.

En effet, la Pontaise se refuse toujours au coureur de 23 ans. Il y a deux ans, Wanders avait dû abandonner, littéralement asphyxié par le rythme imposé par les meilleurs. Un baptême du feu douloureux que sa 13e place de 2018 n’a pas atténué. «Je veux effacer ces deux courses ratées. La seule manière de le faire, c’est de réussir quelque chose de grand devant le public suisse.»

Le train de course s’annonce effréné sur ce 5000 mètres de classe mondiale, emmené par une impressionnante délégation éthiopienne. Quinze coureurs de la liste de départ ont déjà couru la distance en moins de treize minutes. C’est le cas de Paul Chelimo. Le vice-champion olympique fera ses grands débuts à Lausanne. Originaire d’Iten, l’Américain connaît bien Wanders, qui vit depuis plusieurs années au Kenya dans cette ville d’altitude. «Grâce à un ami commun, je me suis retrouvé sur place dans le même groupe d’entraînement que Julien, confiait-il jeudi en conférence de presse. Physiquement, je peux vous dire qu’il est prêt. Ce n’est plus qu’une question de mental désormais pour lui.»

«Sur la piste, tu es obligé d’être solide mentalement»

Le Genevois le sait. Il doit être prêt pour cette guerre psychologique que les meilleurs coureurs se livrent en tête de course. «Rien ne remplace les frictions, la tension, les bousculades au cœur du peloton dans les grandes compétitions, soulignait le principal intéressé à quelques heures du départ. Sur la piste, tu es obligé d’être solide mentalement. Je dois encore travailler cet aspect stratégique qui reste ma principale faiblesse.» Une carence qui lui avait d’ailleurs coûté cher lors des Championnats d’Europe de Berlin l’été dernier. À la lutte pour la victoire sur le 10'000 mètres, il avait craqué dans le dernier tour pour échouer au septième rang.

Depuis, le «Kényan blanc» est passé dans une autre catégorie en enchaînant les exploits sur la route. Il a abaissé à deux reprises le record d’Europe du 10 kilomètres fin 2018 (en 27’ 25), avant d’effacer la légende Mo Farah des tablettes quelques semaines plus tard. Wanders est devenu le coureur européen le plus rapide sur le semi-marathon en claquant 59’ 13 au mois de février dans le désert émirati.

Adoubé par les meilleurs

Une progression fulgurante saluée par Joshua Cheptegei jeudi à Lausanne. L’Ougandais en impose dans le milieu. Ce talent brut avait déjà décroché l’argent aux Mondiaux de Londres en 2017, à 20 ans seulement. Il sera un allié de choix pour le coureur genevois à Athletissima, puisque les deux hommes sont coéquipiers au sein de la réputée NN Running Team. «Nous sommes convaincus que le travail d’équipe est la clé, appuyait l’Africain. Avec cette collaboration, nous pouvons accomplir de grandes choses.»

Julien Wanders est un membre à part entière de cette formation privée depuis l’année dernière. Il y côtoie notamment des légendes comme Eliud Kipchoge ou Kenenisa Bekele. «Être dans la même équipe que ces grands champions, c’est quelque chose d’énorme. On apprend toujours des meilleurs et leurs conseils sont précieux.»

Ce vendredi soir, Julien Wanders ne compte pas faire trop de calculs. Il cherchera avant tout à tenir le plus longtemps possible la foulée des meilleurs. «Je veux me battre devant, quitte à exploser. Cela ne m’intéresse pas de réussir un chrono en courant au train.» Le Genevois, porté par le public, aura-t-il les jambes pour encaisser le choc? Sa revanche avec la Pontaise est à ce prix. (24 heures)