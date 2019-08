Yverdon a souffert pour s’adjuger un joli derby

Ces deux dernières saisons, Stade Nyonnais et Yverdon figuraient tous deux parmi les principaux candidats à la promotion en Challenge League. Cet été, les données ont toutefois bien changé. Si les Nord-Vaudois portent désormais le lourd fardeau de grands favoris de Promotion League, l’équipe de La Côte a, elle, revu ses ambitions sensiblement à la baisse. Déduire de cet important écart de valeur des deux contingents que le premier derby vaudois de l’exercice allait se résumer à une partie de plaisir pour Yverdon aurait été mal connaître les incertitudes que drainent les confrontations régionales.

Car si les Nyonnais ont bel et bien fini par courber échine sur leur terrain de Colovray, ils l’ont fait la tête très haute et après avoir très longtemps contrarié les plans de leurs adversaires. Notamment lors d’une première demi-heure – certes globalement dominée par Yverdon – au cours de laquelle ils se sont ménagé la meilleure occasion d’ouvrir la marque. Malheureusement pour eux, Vieira, après avoir abusé de Sejmenovic, voyait sa frappe heurter le poteau droit des buts de Kevin Martin (14e). Un ballon qui rebondissait ensuite sur le gardien yverdonnois avant de longer la ligne de but.

Un manque de réussite que Stade Nyonnais allait payer au prix fort une petite demi-heure plus tard. Alors qu’Yverdon peinait à mettre en danger une défense adverse bien articulée autour du très bon Anthony Baron, une erreur de marquage sur un coup franc de Zeneli permettait à Sejmenovic, seul à cinq mètres du but, de crucifier Thürkauf. Un brin déstabilisés, les Nyonnais passaient ensuite tout près de voir leur retard doubler lorsqu’une reprise directe de Peyretti frôlait le montant.

Valeureux Nyonnais

Heureux sur ce coup, Dario Thürkauf allait l’être beaucoup moins juste après la pause. Alors que l’on jouait depuis une minute seulement, le gardien nyonnais manquait une relance facile. Une erreur dont profitait avec altruisme Zeneli. Au lieu de tenter seul sa chance, le milieu de terrain servait Ciarrocchi dans l’axe. L’attaquant n’avait plus qu’à déposer ensuite le ballon dans la cage vide.

Une aubaine pour Yverdon et son armada offensive qui, imaginait-on, allait trouver les bons espaces pour se mettre à l’abri et s’offrir une 2e mi-temps tranquille. Il n’en a rien été et c’étaient au contraire les valeureux Nyonnais qui semaient à plusieurs reprises le trouble dans les rangs nord-vaudois. Sans conséquence toutefois malgré les excellentes opportunités que se sont tour à tour ménagés Escorza, Guyon, Bega, Qarri et Nsiala. Deux dernières possibilités que Martin annihilait d’ailleurs avec un certain brio.

Forts de ces deux succès, les Yverdonnois ont réussi le départ parfait que l’on attendait. Mais pour justifier sur le terrain son rôle de favori, il faudra qu’ils montrent davantage de maîtrise et un meilleur fond de jeu. Dans cette optique, la venue de Sion II au stade Municipal samedi sera un nouveau bon test.