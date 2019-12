«Zurich sait d’où il vient, personne ne va s’emballer»

Éloge de la patience. Le tumulte de la tempête s’est dissipé, il reste en mémoire le bruit sourd des grandes eaux, mais les flots n’ont pas tout emporté. Ludovic Magnin est plus que jamais à la tête de ce FC Zurich qui a sauvé sa peau à la dernière journée la saison passée, ce FCZ qui a commencé l’exercice 2019-2020 dans la douleur (cinq matches, deux points). Pour avoir vécu l’enfer, le Vaudois se méfie du paradis, il sait surtout à qui il le doit.

Si Zurich est cet automne la meilleure équipe du pays, c’est parce qu’Ancillo Canepa a gardé son sang-froid, sans céder à la panique. À quoi tient le succès, une réputation, un parcours? À ces décisions-là, peut-être. Servette vient taper dimanche à la porte d’un Zurich en pleine santé, qui reste sur cinq succès de suite. Une métamorphose saisissante que Magnin analyse et explique depuis sa voiture, avant l’entraînement matinal.

Ludovic, pourquoi parler comme ça, depuis la voiture, en allant à l’entraînement?

Parce que ma voiture, c’est un peu mon bureau. J’aime bien, j’ai le temps, presque 45 minutes avec les embouteillages du matin. Je peux penser à l’équipe, c’est sans doute en voiture que j’ai eu mes meilleures idées tactiques (rires). J’en profite aussi pour répondre aux questions de ceux qui s’intéressent à moi.

Justement: comment va-t-il, ce Ludovic Magnin qui enfile désormais les victoires comme des perles avec un Zurich qui cartonne enfin?

Je vais bien, merci. Cela confirme que le travail paie. Qu’il ne faut pas s’affoler dans les moments compliqués. J’ai la chance de collaborer avec une direction qui a su garder sa ligne, sans s’affoler parce que les résultats ne suivaient pas. Alors que tout le monde demandait ma tête, puisque c’est la mode dans le foot, la direction m’a toujours rassuré, je ne me suis jamais senti menacé. Le président Canepa a même dit la saison passée qu’il était prêt à continuer avec moi en Challenge League. Une déclaration forte. Les moments difficiles sont ingérables si tu n’as pas la confiance du club et du vestiaire.

Comment avez-vous vécu ces périodes de tempête, personnellement?

Je n’ai pas perdu les pédales. J’ai reçu des coups, oui, mais je n’ai pas changé de cap. Notre ligne, c’était d’intégrer nos meilleurs jeunes. Il ne fallait pas les juger après huit ou dix semaines, cela prend du temps. J’ai vécu beaucoup de choses en deux ans. En reprenant la première de Zurich, j’arrivais avec mes conceptions romantiques de formateur, un peu idéaliste, pour prôner le beau foot. Après, il y a la réalité et il faut s’y confronter, évoluer. Entre l’idée de possession et l’importance de verticaliser rapidement le jeu, il fallait trouver le bon équilibre.

Quel a été le déclic qui fait du Zurich d’aujourd’hui cette équipe qui gagne, alors que tout était si compliqué en début de saison et même avant?

Le succès ne vient pas de nulle part, comme on dit. Alors les défaites non plus. Il n’y a pas eu de grosse erreur. Mais plusieurs petites, sûrement, qui font que l’équipe à un moment a perdu ses repères ou une forme de hiérarchie, avec plusieurs changements dans le contingent. Rien n’est simple. Le déclic? Il fallait que tout se mette en place. J’ai aussi pu m’appuyer sur deux hommes essentiels: Alphonse Higl et Christian Kolodziej, mon adjoint et mon préparateur physique. Deux personnes que je connais de Stuttgart, qui apportent une solide expérience de Bundesliga. Mes deux meilleurs transferts de l’été, comme je dis souvent.

Zurich semble inarrêtable, même pour ce Servette qui a su faire tomber YB et Bâle…

Zurich sait d’où il vient, personne ne va s’emballer, surtout pas moi. Je laisse cette euphorie à ceux qui suivent le club, les supporters, qui l’ont bien mérité pour avoir su nous soutenir dans les pires moments, en fin de saison passée. Je sais que j’ai fait des erreurs, que j’en ferai encore, j’essaie de les minimiser, c’est tout. Après, Servette… C’est une équipe technique, qui ressemble à Zurich. J’ai pris note de la suspension de Wüthrich, bien sûr que nous avons un plan de jeu. Mais je ne tiens pas à en parler ici, ce serait trop simple pour les Grenat. Chacun ses soucis. Moi, je dois me priver de Kramer et de Tosin par exemple, eux aussi suspendus.

Mais face à ce Servette qui vient de perdre à Lugano, Zurich est le grand favori à domicile, non?

La défaite à Lugano, oui… J’ai entendu çà et là que certains Servettiens se sont plaints du terrain gorgé d’eau, à la limite du praticable. Ça me fait rire. Parce que lors des victoires contre YB ou Bâle, personne ne relevait l’état de la pelouse du Stade de Genève. Pour le reste, on verra dimanche. Servette est une belle équipe, très forte pour un néo-promu. Les Grenat aiment jouer. Nous aussi. Ce sera un beau match.

Ludovic, vous êtes à Zurich, le club de Köbi Kuhn, qui vient de nous quitter. On ne vous a pas entendu évoquer vos pensées sur sa disparition…

Je n’en ai pas parlé parce que cela relève de la sphère privée. Je trouve même désolante la manière dont certains se sont immédiatement profilés pour évoquer sa mémoire. Passons. Je pense à lui souvent. Je parle avec lui dans mon cœur, je n’ai pas besoin d’en faire étalage.