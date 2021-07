Athlétisme – Sprunger déçoit avant Tokyo, Del Ponte brille Pour le dernier rendez-vous avec les JO, la Vaudoise n’a pas atteint son objectif sur 400 m haies au meeting de Gateshead (Angleterre), comptant pour la Ligue de Diamant. La Tessinoise, elle, a remporté le 100 m. Sport-Center

Lea Sprunger n’est pas parvenue à descendre sous la barre des 55 secondes, à Gateshead . AFP

Lea Sprunger n’arrivera pas à Tokyo dans une condition idéale. Juste avant le meeting de Gateshead (Angleterre) estampillé Ligue de Diamant, qui se déroulait ce mardi, son entraîneur Laurent Meuwly avait fixé le cap à suivre sur 400 m: «Idéalement, courir en dessous des 55 secondes.»

À l’occasion de cette dernière course avant les Jeux olympiques, la Vaudoise n’a pas atteint l’objectif. Elle a terminé 6e en 55’’39. Bien au-dessus, donc, de la barre visée. La prodige néerlandaise Femke Bol (21 ans), devenue la 4e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m haies il y a 9 jours, s’est imposée en 53’’24 devant l’Américaine Shamier Little (54’’53) et la Jamaïcaine Janieve Russell (54’’66).

Freinée par des problèmes au tendon d’Achille puis au mollet, Lea Sprunger a vécu une préparation tronquée. Peut-elle se présenter au Japon à son meilleur niveau? Rien n’est moins sûr…

En revanche, Laurent Meuwly peut être satisfait de la prestation de son autre protégée, Ajla Del Ponte. La Tessinoise, engagée sur le 100 m, a franchi la ligne en première en 11’’19, juste devant la Canadienne Khamica Bingham (11’’23). L’autre Suissesse en lice, Cynthia Reinle, a terminé dernière (11’’77).

