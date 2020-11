Projet revu suite aux oppositions Afficher plus

En investissant ces lieux, le collectif est entré en résonance avec de nombreux voisins de ces parcelles, qui craignent la disparition d’un espace de verdure et l’augmentation du trafic. «Un parking de 45 place est prévu (ndlr: la nouvelle mouture du projet ne compte qu’une trentaine de places), alors qu’il y a déjà des gros problèmes de circulation à Pully, se désole une opposante au projet de construction et voisine directe du squat. Dès qu’une villa est vendue, on la démolit pour construire des immeubles. Et on sait que les gens qui s’installent ici ont les moyens, et qu’ils débarquent avec deux «tanks» par famille.»

Après s’être heurté à une vingtaine d’oppositions lors d’une première mise à l’enquête, le propriétaire-promoteur a redimensionné son projet. Dans cette nouvelle mouture, qui sera bientôt mise en consultation, la maison de maître le Castelet bénéficiera d’un accès individuel. «Chaque arbre coupé sera compensé», précise en outre l’administrateur de Dune Capital, en soulignant que plusieurs de ces végétaux sont malades. Ainsi, «une partie importante du parc sera protégée, ce qui est très important pour le service de l’Urbanisme», assure le municipal Nicolas Leuba.

Ce dernier relève en outre que les plans de zone n’ont pas changé depuis des années. «Il est vrai que, notamment pour des raisons de succession, beaucoup de Pulliérans vendent leurs terrains à des promoteurs. Et le métier d’un promoteur, c’est de construire. Mais Pully n’a pas une politique de densification.»