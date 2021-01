Canton des Grisons – St-Moritz: 1% de personnes positives lors des tests massifs L’opération à grande échelle a été mise sur pied après la découverte d’infections à la variante sud-africaine du virus dans deux hôtels de luxe de la station grisonne de St-Moritz.

Après la découverte du variant sud-africain du coronavirus dans deux hôtels de luxe de St-Moritz, dont le Kempinski (photo), 3200 habitants et hôtes de la station grisonne ont été testés. KEYSTONE/AP/Giancarlo Cattaneo

Un pourcent des habitants et des vacanciers de St-Moritz (GR) est infecté au coronavirus. Les tests massifs effectués entre lundi et mercredi parmi 3200 d’entre eux le révèlent. Le taux de positivité atteint 4% dans deux hôtels cinq étoiles.

Au total, 53 personnes ont été testées positives dans la station grisonne, indiquent les autorités grisonnes jeudi. Parmi elles, 31 étaient infectées et présentaient un variant muté du virus. Ces dernières sont essentiellement des employés d’hôtels. Elles n’ont toutefois pas contaminé d’hôtes, ce qui montre que le testage régulier du personnel est une mesure efficace, écrit le canton.

Deux hôtels en quarantaine

L’opération à grande échelle a été mise sur pied après la découverte d’infections à la variante sud-africaine du virus dans deux hôtels de luxe de la station grisonne, le «Badrutt’s Palace» et le «Kempinski». Les deux établissements ont été placés en quarantaine et tous les clients et le personnel, soit 548 personnes, ont été testés. Les foyers d’infection ont été isolés avec succès, selon le canton.

Les deux hôtels restent en quarantaine jusqu’à mercredi prochain. Le virus muté ne se développant pas davantage à St-Moritz qu’ailleurs, les autres mesures de protection d’urgence sont levées dans la station de Haute Engadine.

Depuis lundi, les écoles et les écoles de ski étaient fermées. Le port du masque était obligatoire sur tout le territoire communal. Le service cantonal de la santé avait aussi recommandé aux résidents et aux touristes de s’abstenir de tout contact non essentiel avec d’autres personnes.

ATS