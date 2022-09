Journées européennes du patrimoine – Stade des Charmilles, devoir de mémoire La Haute École d’art et de design a fait un incroyable travail pour évoquer le mythique stade des Charmilles. Et le Servette FC. Vernissage ce vendredi, ouvert à tous. Daniel Visentini

Ici existait le stade des Charmilles. La Haute École d’arts et de design lui rend hommage ce vendredi soir à l’occasion des Journées européennes du patrimoine. Ldd

C’est quand la HEAD (Haute École d’art et de design) a déménagé à Châtelaine que tout a germé. Impersonnalité des lieux, Covid qui débutait et retardait l’inauguration officielle (qui a eu lieu cet été), toute une âme à s’inventer pour peupler l’endroit, l’habiter: quelque chose flottait dans l’air et dans la tête de Nicolas Wadimoff, responsable du département cinéma.