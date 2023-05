Course à la promotion – Stade Lausanne est en train de réussir son pari Le SLO aurait pu se remplir les poches cet hiver en vendant plusieurs joueurs courtisés. Il les a retenus, dans un souci d’ambition immédiate. Et voilà la Super League à portée de main. Florian Vaney

Ce n’est pas la première information qui a émergé du transfert définitif de Zeki Amdouni du Lausanne-Sport au FC Bâle au début du mois. Pourtant, sur les 4 millions de francs estimés dépensés par les Rhénans dans l’opération, plusieurs centaines de milliers vont terminer dans le porte-monnaie de Stade Lausanne Ouchy. Au moment de lâcher leur joyau au LS à l’été 2021, les Stadistes avaient pensé à glisser une clause en cas de revente future du joueur. Celle-ci n’a pas tardé à se produire. Logique, au regard du potentiel énorme du Genevois. Sur ce dossier comme tant d’autres, le SLO a eu fin nez. Sa réputation en matière de valorisation de joueurs n’en finit plus de prendre la lumière.

À côté du cas Zeki Amdouni, il existe celui de Brighton Labeau. Même trouvaille, même valorisation, même destination (Lausanne-Sport, l’été dernier). Si bien que Stade Lausanne semblait avoir pris l’habitude de dorloter son budget avec une grosse vente annuelle. Bienvenue en connaissance du peu de recettes réalisées sur la billetterie, pas forcément nécessaire au vu des moyens de son propriétaire Vartan Sirmakes.

Cette fois, la porte est restée fermée

Sauf que cet hiver, lorsque le LS est revenu frapper à la porte, le SLO a choisi de ne pas répondre. Le club phare du canton était intéressé par Teddy Okou et Lavdrim Hajrulahu, prêt à débourser une somme rondelette pour les faire transiter de la Pontaise à la Tuilière et déjà en train d’imaginer une double opération: se renforcer en affaiblissant un concurrent. Difficile d’imaginer tous les remous entraînés par la situation en coulisses, mais sans doute Stade Lausanne Ouchy a-t-il dû user d’une certaine force de persuasion et de pas mal de délicatesse dans la gestion des ego pour se permettre de refuser l’offre et d'éviter que son groupe ne s’écroule.

Est-ce là la raison du début d’année difficile des Stadistes (quatre défaites et un nul pour ouvrir le second tour)? Peut-être. Quoi qu’il en soit, Anthony Braizat et ses hommes ne se sont jamais retrouvés totalement décrochés de la lutte à la promotion. «Des joueurs courtisés, il n’y en avait pas que deux. Et on parle d’offres conséquentes à chaque fois», a assuré l’entraîneur après la victoire de vendredi (4-1 contre Yverdon Sport). Qui donne tout un relief au pari entrepris par le club.

Si Teddy Okou avait choisi de rejoindre le club voisin durant la trêve, il ne serait pas en train d’offrir un sprint final de tous les possibles à son équipe. «Beaucoup de choses se sont passées à ce moment-là. Il a fallu prendre du recul, ça n’a pas été simple», a concédé l’ailier français. Il n’est pas seul à mériter les louanges, mais cette impression d’être insaisissable, couplée aux 6 buts qu’il vient d’inscrire (en 5 sorties) offrent au SLO le début d’une sacrée belle histoire. Qu’il faudra faire perdurer mardi à Vaduz… sans lui. Puisqu’il a écopé vendredi d’un huitième avertissement synonyme de match de suspension.

Pour faire de son pari un coup gagnant et rejoindre la Super League, Stade Lausanne devra probablement remporter ses deux derniers matches. Avec un rêve plus palpable que jamais, en est-il capable?

