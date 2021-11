Football – Stade-Lausanne et Yverdon se sont annulés Malgré les attentes, le derby vaudois de Challenge League s’est soldé sans but mardi. Un nul qui redonne un poil de couleurs au SLO. La défense nord-vaudoise, elle, reste impénétrable. Florian Vaney Lausanne

Il n’y a pas eu de vainqueur dans le derby vaudois. FLASHPRESS/ALLENSPACH

Entre la date initiale du derby entre Stade-Lausanne-Ouchy et Yverdon Sport (repoussé à cause du Covid) et celle de remplacement (mardi soir), les Yverdonnois avaient bien réussi à voler quelque chose à leurs voisins: le rôle de favori. Le souci: les hommes d’Uli Forte ont failli perdre ce duel avant même qu’il n’ait vraiment commencé. Alban Ajdini s’est retrouvé planté le ballon dans les pieds face à Mirko Salvi après tout juste quelques secondes de jeu. Comment la balle n’est-elle pas entrée? Un mystère.

En tout cas, Yverdon a eu chaud, comme plusieurs fois au cours d’un début de match largement à l’avantage du SLO. La domination stadiste aurait pu atteindre son apogée lorsque Brighton Labeau a repris avec beaucoup de style un centre de Merlin Hadzi (40e). Il a fallu l’aide du poteau pour que l’impénétrable défense des Verts s’en sorte. Le constat demeurait. Dans un derby qui n’aura pas franchement valu par son intensité, les Lausannois auront été les plus à même de se rapprocher d’une différence.

Chose étonnante, les Stadistes s’étaient passés de leur artiste Sofyan Chader au coup d’envoi (moins en forme actuellement, il est entré à la 69e). Le coup s’est vu imiter à Yverdon, où l’homme fort de ces dernières sorties, le buteur Steve Beleck, a dû attendre l’heure de jeu pour gagner la pelouse de la Pontaise. C’est Shkelqim Vladi, savoureux manieur de ballon appartenant à Young Boys, qui a eu les honneurs d’être titularisé en pointe. Le jeune homme était d’ailleurs à l’origine de la meilleure chance nord-vaudoise. Une occasion tout aussi immanquable que celle d’Alban Ajdini en début de match. Mais là encore, Allan Eleouet manquait de lucidité seul devant Justin Hammel. Au final, les deux rivaux se seront annulés pour un derby sans but.

SLO - Yverdon Sport 0-0 Afficher plus La Pontaise, 684 spectateurs. Arbitre: Maxime Odiet. SLO: Hammel; Kadima, Rüfli, Hajrulahu (83e Oss); Queni; Asllani, Bamba, Bayard (69e Chader), Hadzi (83e Qarri); Labeau, Ajdini (83e Hadji). Entraîneur: Meho Kodro. Yverdon: Salvi; Blum (80e Mobulu), Malula, Hajrovic, Jaquenoud; Zock, Silva, Fargues (58e Beleck); Kabacalman (72e Eberhard), Vladi (80e Hautier), Eleouet (72e Ninte). Entraîneur: Uli Forte. Avertissement: Fargues (17e, jeu dur).

Florian Vaney est journaliste au sein de la rédaction de Sport-Center depuis 2019. Formé dans la presse régionale, il suit de près le football suisse, de la 5e ligue à la Super League.

Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.Rapporter maintenant.