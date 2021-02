Football – Stade-Lausanne gagne à nouveau Avec la manière et grâce à un doublé de Zeki Amdouni, le SLO a fêté sa première victoire de l’année vendredi contre Winterthour (4-1). Florian Vaney

Christopher Routis et le FC Stade-Lausanne-Ouchy ont fait le boulot face à Winterthour, un adversaire direct. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) keystone-sda.ch

Tout est un peu plus compliqué pour Stade-Lausanne-Ouchy depuis le début de l’année. La première mi-temps de la rencontre de vendredi soir face à Winterthour ne pouvait sans doute pas mieux l’illustrer. 58% de possession de balle, plusieurs grosses actions auxquelles il a à chaque fois manqué un tout petit quelque chose pour se transformer en but et, mine de rien, une certaine vulnérabilité quand les Zurichois parvenaient à aligner trois passes. Vu que cela n’a pas souvent été le cas, le SLO a passé 45 minutes initiales plutôt tranquilles. À la manœuvre du jeu, mais pas complètement serein non plus.

C’est un peu le problème quand les buts mettent du temps à tomber. Meho Kodro le sait. C’est pourquoi l’entraîneur stadiste avait choisi d’utiliser la cartouche Zeki Amdouni en pointe pour la première fois de la saison à la place de Yanis Lahiouel, histoire de produire une sorte de déclic. Mais l’ancien Carougeois a vécu une période que Lahiouel a bien connue: tout proche de trouver la faille, mais malheureux malgré tout. Lorsque le but semblait vide (23e)? Il manquait de reprendre de la tête le centre de Dylan Tavares pour à peine quelques centimètres.

Le SLO s’évite des sueurs froides

Alors comme très souvent, Stade-Lausanne a mené aux points. Un peu comme s’il s’était inspiré de la première mi-temps du LS la veille contre Bâle. Mais là où le «grand frère» de la ville a fini par s’effondrer par naïveté, le SLO lui en a remis une couche. Avec calme, maîtrise et patience. L’ouverture ne venait pas sur les phases de possession? Les Stadistes ont frappé en contre. Michaël Perrier jouait très bien le coup sur la gauche, Zeki Amdouni contrôlait un ballon difficile qui le dégageait de son cerbère, enchaînait une frappe au sol parfaite: 59e, 1-0.

Seulement, si Stade-Lausanne-Ouchy sait dominer toutes les équipes de Challenge League, rien n’est jamais facile pour lui, acquis d’avance. Même après le 2-0 de Dylan Tavares, consécutif à deux premières frappes de Karim Gazzetta et Zeki Amdouni. Christophe Routis, qu’on a beaucoup entendu pour le meilleur vendredi soir, commettait une faute évitable dans sa surface quelques secondes plus tard. Penalty, Roman Buess transformait: 2-1 (72e).

Face à ce Winterthour-là, il y avait moyen de s’éviter une fin de match à tension. Celle-ci n’a d’ailleurs même pas franchement eu lieu, les visiteurs n’ayant eu que bien peu à faire valoir dans la balance de cette rencontre. Tout juste un coup franc rentrant dévié dans tous les sens finalement passé au-dessus de la latte de Justin Hammel. L’affaire s’est même conclue sur un splendide jeu à trois entre Mersim Asllani, Mergim Qarri et… Zeki Amdouni. L’attaquant de 20 ans trouvait une nouvelle fois le petit filet, un joli moyen de fêter une première titularisation. Surtout quand ses deux buts remettent le SLO sur les rails! Au bout des arrêts de jeu, Alban Ajdini a encore salé l’addition. 4-1, score final.